Asesinan a pasajero de taxi en Machala: recibió al menos 15 disparos

La tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, Jimmy Javier Aguilar Cárdenas, de 43 años, fue asesinado con al menos 15 disparos mientras se trasladaba como pasajero en un taxi, cerca del parque urbano Zoila Ugarte, en el sur de Machala. Los atacantes, a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo y perpetraron el ataque, que también dejó herido al conductor y activó una investigación policial por un posible crimen dirigido.

Ataque ejecutado con precisión frente al parque Zoila Ugarte

La escena ocurrió cuando el taxi transitaba por la esquina del parque Zoila Ugarte, en el sur de Machala. En ese momento, una motocicleta interceptó el vehículo, desde donde los atacante dispararon a la parte trasera del automóvil, específicamente apuntando contra el pasajero. Jimmy Javier Aguilar Cárdenas, identificado como víctima, intentó huir tras los primeros disparos, pero fue abatido en el pavimento y murió casi de inmediato.

Las autoridades locales señalaron que la cantidad de disparos (al menos 15) y la focalización del ataque sugieren que se trató de una agresión dirigida y planificada, más allá de un hecho aleatorio o un robo frustrado.

Conductor del taxi herido y atención médica urgente

El conductor del taxi resultó herido durante el ataque y fue trasladado de urgencia a un centro médico de Machala, donde recibe atención especializada. Hasta el cierre de esta edición, su estado se mantiene reservado, sin ofrecerse detalles adicionales sobre su condición o si hay riesgo para su vida.

Mientras tanto, el sitio del asesinato fue asegurado por agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron los primeros indicios balísticos, incluyendo casquillos de bala y ubicación del vehículo atacado. Criminalística ya ha iniciado las diligencias para intentar avanzar en la identificación de los responsables.

Contexto de violencia y preocupaciones de la comunidad

Este crimen no es un hecho aislado. La ciudad de Machala y sus sectores circundantes registran una creciente ola de violencia. Ataques similares contra taxistas y pasajeros, a menudo desde motocicletas y con ráfagas letales, han generado una sensación general de inseguridad entre habitantes y trabajadores del transporte.

Residentes cercanos al parque Zoila Ugarte manifestaron su alarma por la “repetición de patrones” en estos sucesos violentos. Muchos urgieron a las autoridades a implementar medidas preventivas, como mayor vigilancia, patrullajes constantes y cambios en la iluminación pública, para reducir la vulnerabilidad de quienes transitan por esa zona.

Investigación y contexto local

La Policía ya ha registrado este caso como un homicidio doloso, con indicios de ataque premeditado. Sin embargo, las motivaciones detrás del asesinato de Jimmy Javier Aguilar Cárdenas permanecen bajo reserva mientras continúan las indagaciones.

En años recientes, Machala ha visto varios ataques similares: asesinatos de taxistas en plena vía pública, acribillamientos en semáforos o mientras hace cargo de carreras, y ataques a agentes de tránsito. Estos patrones sugieren la participación de grupos criminales activos en el tráfico de drogas o ajustes de cuentas, aunque cada caso aún requiere investigación para determinar el móvil específico.