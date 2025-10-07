Abuelo condenado por prostitución forzada de su nieto en Quito

La Fiscalía sentenció a Pedro Oswaldo M. C. a 21 años y cuatro meses por prostitución forzada de su nieto de 12 años en Quito, tras audiencias de juzgamiento.



El lunes 6 de octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) informó que Pedro Oswaldo M. C. fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión. El delito: prostitución forzada de su nieto de 12 años, a quien ofreció a sus amigos a cambio de 3 dólares. La denuncia fue presentada por la madre del menor, luego de detectar los hechos en Quito.

Primeros hechos y contexto

La primera agresión ocurrió en junio de 2016. En ese entonces, Pedro Oswaldo M. C. estaba convaleciente en el domicilio de su hija tras un accidente de tránsito. Posteriormente, su amigo Wilson H. lo visitó y el abuelo aprovechó la ocasión.

El adulto mayor obligó a su nieto a mantener contacto sexual con Wilson H., mientras él observaba y más tarde participaba. Este patrón de explotación se repitió en noviembre del mismo año, en la licorería de Wilson H., ubicada en la avenida Napo, sur de Quito.

Tras estos hechos, ambos trasladaban al adolescente –que presenta retraso mental leve– a una discoteca, donde lo ofrecían por 2 o 3 dólares, reiterando la explotación de manera sistemática.

Pruebas y evidencia

Durante la audiencia, el perito médico legista confirmó la existencia de huellas físicas del delito en el adolescente. Además, el perito psicólogo indicó que el agresor generó sentimientos de culpa en la víctima, amenazándola con que “si hablaba, lo llevarían preso”.

Esta manipulación mantuvo el secreto y provocó estrés postraumático, evasión de la realidad y cambios de comportamiento, detectados por la madre. Finalmente, la mujer denunció los hechos a las autoridades.

La Fiscalía presentó toda la evidencia necesaria, demostrando que Pedro Oswaldo M. C. fue autor del delito, asegurando así la condena definitiva en su contra.

Sentencia y medidas complementarias

El tribunal impuso 21 años y cuatro meses de prisión para el abuelo. Además, estableció el pago de 300 salarios básicos y el acceso a tratamiento psicológico y psiquiátrico para el menor.

El juzgamiento de Wilson H. continúa pendiente, mientras las autoridades buscan su ubicación y captura para que responda por su participación en la explotación infantil.

Estas medidas buscan proteger al menor, garantizar justicia y enviar un mensaje claro contra los delitos sexuales contra niños.

Contexto legal

La prostitución forzada está tipificada en el artículo 101 del COIP. En este caso, se aplicó el numeral 2, que establece pena de trece a dieciséis años de prisión cuando el infractor mantiene una relación familiar con la víctima.

La sentencia busca reforzar la protección de menores y prevenir que delitos similares queden impunes. Además, destaca la importancia de denunciar oportunamente y de la intervención de la Fiscalía para proteger a las víctimas.