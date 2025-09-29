39 reclusos procesados por asesinato de 17 personas en cárcel de Esmeraldas

Treinta y nueve reclusos fueron procesados por el asesinato de 17 reclusos en el CPL N.° 2, Esmeraldas, Ecuador, tras enfrentamientos entre integrantes de las bandas criminales Los Lobos y Los Tiguerones, con lo que se garantiza la justicia.

La madrugada del jueves 25 de septiembre de 2025, un violento enfrentamiento sacudió la cárcel de Esmeraldas. Las autoridades, alertadas por disturbios, ingresaron al penal y constataron la muerte de 17 reclusos, presuntos miembros de Los Lobos. Un registro exhaustivo decomisó ocho armas blancas, dos celulares, una pistola, un fusil con mira óptica y un cargador metálico.

Los cuerpos fueron hallados en distintos puntos: dos en el exterior del pabellón A, dos en el pabellón B, nueve en el pabellón C, uno en talleres y mecánicas, y tres en el patio. Un cadáver permanece sin identificar. Treinta y nueve reclusos, señalados como parte de Los Tiguerones, están aprehendidos en flagrancia tras entrevistas con testigos.

La Fiscalía presentó pruebas en la audiencia de flagrancia: parte policial, actas de levantamiento de cadáveres, indicios y testimonios de internos. El juez dictó prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de 30 días.

Disturbio en el CPL N.° 2 dejó el asesinato de 17 reclusos

El incidente comenzó durante el turno de amanecida (01:00 a 07:00). Un soldado, alertado por un recluso herido, acudió al pabellón C. Allí, varios internos intentaron despojarlo de su fusil, hiriéndolo con un arma blanca en el hombro. Tras un breve desmayo, el guardia descubrió que su fusil fue robado, arma con la que se habrían cometido los asesinatos.

Un interno anónimo expresó: “Fue un caos; todos corrían y gritaban”. Las autoridades, tras controlar el motín, trasladaron los cuerpos al centro forense. El soldado herido recibe atención médica.

Las evidencias, bajo cadena de custodia, se analizan para confirmar el uso del fusil y las armas blancas en los crímenes.

La violencia carcelaria alcanza varias provincias

Esmeraldas enfrenta una crisis en su sistema penitenciario. En 2025, Ecuador registró 15 motines carcelarios hasta septiembre, con un 40% más de muertes que en 2024, según la Fiscalía. El CPL N.° 2, con unos 1.500 reclusos, es un foco de enfrentamientos entre Los Lobos y Los Tiguerones.

En febrero de 2025, un motín en Guayaquil dejó 12 muertos. En 2024, las cárceles ecuatorianas sumaron más de 600 fallecidos, desde el año 2020, con 70% ligados a disputas entre bandas, según OECO.

El 94% de homicidios nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Armas en cárceles, como las decomisadas, agravan la violencia.

Investigación en curso

La Fiscalía analiza el fusil y la pistola para vincularlos a los asesinatos. Los dos celulares buscan evidencias de coordinación. Las ocho armas blancas se peritan para identificar agresores. Los 39 procesados enfrentan cargos por asesinato bajo el artículo 140 del COIP, con penas de 26 a 30 años.

Un familiar de un fallecido expresó: “Perdimos a nuestro ser querido; queremos justicia”. La investigación prioriza desmantelar redes internas.

Impacto en Esmeraldas

El CPL N.° 2, en una zona de alta conflictividad, refleja la crisis carcelaria. En 2025, 30% de homicidios en Esmeraldas ocurren en prisiones, según datos policiales. Esta masacre intensifica el temor ciudadano.

En 2024,se dieron 300 motines nacionales. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, refuerza vigilancia.

Mientras los procesados enfrentan juicio, Esmeraldas clama por reformas que frenen la violencia carcelaria. (22)