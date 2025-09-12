Servicio militar: requisitos y detalles del acuartelamiento en Santo Domingo este 13 y 14 de septiembre

El acuartelamiento militar en Santo Domingo se realizará el 13 y 14 de septiembre de 2024, con 165 cupos disponibles para jóvenes entre 18 y 21 años.

El Centro de Movilización de Santo Domingo acogerá este sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2024 el proceso de acuartelamiento militar, dirigido a jóvenes de entre 18 y 21 años, quienes deberán cumplir requisitos médicos y legales para ser seleccionados, según informó el teniente coronel Edwin Garofalo, delegado de la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas.

Requisitos para el acuartelamiento

El proceso arrancará a las 07:00 en la sede ubicada en la calle Cocaniguas, sector Cinco Esquinas. Los aspirantes deben presentar el certificado de antecedentes personales y someterse a exámenes médicos y clínicos para determinar su aptitud física.

Los candidatos deben registrarse previamente en la plataforma de la Dirección de Movilización y llenar un test psicosocial. Aunque el llamado es a nivel nacional para hombres y mujeres, en Santo Domingo solo se recibirán postulantes varones.

Entre las restricciones se incluye la prohibición para quienes tengan antecedentes penales. Además, se revisarán tatuajes visibles que puedan estar vinculados a grupos delictivos organizados (GDOs), aunque los que no representen riesgos no serán excluidos.

Cupos y asignaciones militares

En total se habilitaron 165 cupos para el cantón Santo Domingo. De ellos, 110 jóvenes serán destinados al Batallón Montúfar, mientras que 55 ingresarán a una unidad militar en Machachi.

De acuerdo con estadísticas previas, este centro registra alta demanda. En jornadas anteriores se observaron filas de hasta 3.000 jóvenes, lo que refleja la aceptación del servicio militar voluntario en la zona. Por esta razón, se dispuso el cierre temporal de calles aledañas durante las jornadas del sábado y domingo para evitar aglomeraciones.

Formación y beneficios para los conscriptos

El acuartelamiento contempla un periodo de un año de servicio militar, tiempo en el que los jóvenes recibirán instrucción en valores, disciplina y defensa nacional. Además, se integrará formación técnica a través de cursos del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).

Este componente académico busca que los conscriptos obtengan habilidades laborales y certificaciones técnicas, lo que les permite acceder a mejores oportunidades al concluir su tiempo en filas.

El proceso de formación se desarrolla tanto en Santo Domingo como en otras unidades militares del país, dependiendo de la designación que reciba cada aspirante tras su ingreso.

Inclusión de mujeres en otras provincias

Aunque en Santo Domingo no se recibirá personal femenino, la convocatoria nacional incluye a mujeres en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, informó Garófalo. Esta apertura busca fomentar la participación igualitaria dentro de las Fuerzas Armadas, con el mismo régimen de selección y evaluación médica.

La Dirección de Movilización ha recalcado que el servicio militar voluntario continúa siendo una opción valorada por jóvenes de todo el país, al ofrecer tanto experiencia militar como formación técnica con reconocimiento oficial.