Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo Domingo
Sociedad

Santo Domingo: ¿qué pasará con la basura tras el bloqueo en la vía Quevedo?

El cierre en el km 7 de la vía Quevedo afecta el acceso al complejo ambiental en el km 32. Santo Domingo enfrenta retrasos en la recolección de basura.
3 minutos de lectura
Santo Domingo ¿qué pasará con la basura tras el bloqueo en la vía Quevedo
18 unidades de BioCity no pueden llegar hasta el complejo ambiental.
Santo Domingo ¿qué pasará con la basura tras el bloqueo en la vía Quevedo
18 unidades de BioCity no pueden llegar hasta el complejo ambiental.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

[email protected]

La recolección de basura en Santo Domingo enfrenta retrasos por el bloqueo de transporte pesado en el kilómetro 7 de la vía Quevedo, que interrumpe el acceso al complejo ambiental.

La Empresa Pública de Construcciones (EP Const. Hider) confirmó este lunes que el bloqueo en el kilómetro 7 de la vía Quevedo impide el paso hacia el complejo ambiental ubicado en el kilómetro 32, generando retrasos en la recolección de basura en Santo Domingo, pese al despliegue de 18 camiones desde las 05:00 de la mañana.

Bloqueo vial complica acceso al complejo ambiental

El director de aseo, Ider Alcívar, explicó que los cierres afectan directamente la ruta principal hacia el complejo ambiental, donde se deposita la basura del cantón. “Estamos buscando vías alternas para cumplir con la ciudadanía, pero esto genera demoras inevitables”, señaló.

El bloqueo en el km 7 de la vía Quevedo se ha convertido en un punto crítico, ya que interrumpe el recorrido hacia el km 32, donde se encuentra el centro de disposición final de desechos sólidos.

Para mitigar la situación, los camiones recolectores salieron desde las 05:00 de la mañana. Sin embargo, Alcívar advirtió que la congestión y los desvíos complican el cronograma habitual del servicio.

Llamado a la ciudadanía y medidas de prevención

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para que saquen la basura únicamente cuando escuchen la presencia de los camiones, evitando que los desechos se acumulen en calles o sean dispersados por animales.

“Si la basura queda expuesta, se agrava el problema sanitario y la ciudad enfrenta riesgos de contaminación”, explicó Alcívar.

El funcionario recordó que el trabajo se concentra en sectores céntricos y periféricos de Santo Domingo, adaptando los recorridos en función de la situación vial.

Estrategias en caso de prolongación del bloqueo

En caso de que el cierre en el km 7 se mantenga, EP Const. Hider prevé extender la recolección a horarios nocturnos y de madrugada. “Ya trabajamos en turnos nocturnos; si es necesario, también lo haremos hasta la madrugada”, indicó el director.

El servicio cuenta con el respaldo de la empresa privada BioCity, bajo disposiciones del alcalde, quien instruyó mantener la ciudad limpia para prevenir un problema sanitario.

Actualmente, 18 unidades recolectoras se encuentran habilitadas y en operación, aunque podrían sumarse más para acelerar el cumplimiento en barrios críticos.

Riesgo sanitario y coordinación institucional

El cierre de la vía Quevedo no solo retrasa la recolección de basura, también representa un riesgo sanitario si la situación se prolonga. La acumulación de desechos puede derivar en la proliferación de vectores y enfermedades.

La municipalidad insiste en que la cooperación ciudadana será fundamental. “Necesitamos paciencia y coordinación mientras dura la emergencia vial”, puntualizó Alcívar.

El plan inmediato busca garantizar que, pese a los retrasos, Santo Domingo mantenga la limpieza de sus calles y evite un escenario de emergencia sanitaria.

