Hace 3 meses
Santo Domingo
Sociedad

Santo Domingo de los Tsáchilas: Unidad Popular, Frente Popular y pueblos kichwas anuncian plantón en el Círculo de los Continentes

Movimientos sociales y organizaciones indígenas de Santo Domingo anunciaron movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel.
3 minutos de lectura
Los dirigentes ofrecieron una rueda de prensa esta mañana.
Los dirigentes ofrecieron una rueda de prensa esta mañana.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, este martes 23 de septiembre de 2025, organizaciones sociales, políticas e indígenas convocaron a una movilización contra la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que la medida afecta a la economía popular.

Convocatoria y postura política en Santo Domingo

Julio César Ramón, dirigente de la Unidad Popular en Santo Domingo, señaló que la organización mantendrá su postura histórica de respaldar las movilizaciones. Afirmó que este paro convocado por la CONAIE y el Frente Popular tiene carácter progresivo, con la incorporación gradual de sectores locales. La cita está programada para las 17h00 en el Círculo de los Continentes, donde esperan congregar a sindicatos, comerciantes y pobladores.

Por su parte, José Llumitasig, presidente de los pueblos kichwas residentes en Santo Domingo, informó que su comunidad se mantendrá en asamblea permanente. Expresó preocupación por la represión reportada en provincias como Cotopaxi e Imbabura y pidió al Gobierno detener el uso de la fuerza pública contra manifestantes. Según Llumitasig, la eliminación del subsidio genera más precariedad en familias que ya enfrentan inseguridad, desempleo y extorsiones.

Impacto económico y llamado a la unidad

Teresa Bolaños, presidenta del Frente Popular, enfatizó que la eliminación del subsidio al diésel impactará directamente en el costo de los productos de la canasta básica, pues los transportistas trasladan los aumentos al consumidor final.

Señaló que desde diciembre el precio se ajustará según una banda internacional, lo que podría provocar nuevos incrementos. A su juicio, la medida anticipa futuras reformas en el gas de uso doméstico y en empresas estatales. Convocó a estudiantes, mujeres, obreros y comerciantes a unirse a la protesta en Santo Domingo.

Por su parte, Gloria Toapanta, representante de la Unión Nacional de Educadores, también llamó a participar en la jornada de protesta. Manifestó que la ciudadanía está cansada de la delincuencia y de las carencias en el sistema educativo, como la falta de insumos en las aulas.

Exigió al Ejecutivo garantizar seguridad, empleo y educación, además de la liberación de detenidos en manifestaciones y la presentación con vida de personas denunciadas como desaparecidas durante protestas en otras provincias.

Paro nacional progresivo

La convocatoria en Santo Domingo se enmarca en el paro nacional progresivo liderado por la CONAIE y el Frente Popular, que inició tras el anuncio oficial de la eliminación del subsidio al diésel. En distintas provincias del país se han registrado bloqueos de vías y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

Los dirigentes locales recalcan que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia, base legal de su participación en las movilizaciones.

