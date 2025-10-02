Retrasos en plan de movilidad de Santo Domingo: Prefectura analiza autorización de semáforos

El plan de movilidad en Santo Domingo, clave ante el cierre por el paso elevado, enfrenta retrasos mientras la Prefectura analiza la autorización de semáforos en puntos críticos.

El plan de movilidad que se aplica en Santo Domingo, diseñado para mitigar la congestión durante la construcción del paso elevado en la terminal terrestre, aún no se ejecuta en su totalidad. La Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT) denunció que la Prefectura provincial no autoriza la activación de semáforos en una intersección estratégica, lo que complicaría la circulación cuando se cierre el paso vehicular por la obra.

Puntos críticos sin control semafórico

El plan incluye la instalación de semáforos en dos sectores clave: la intersección de la avenida Esmeraldas y calle Río Zamora, y el cruce de la vía Quito con la avenida Héctor Aguavil.

El gerente de la EPMT, Héctor Fiallo, aseguró que la Prefectura no autoriza la instalación de semáforos en este punto. La vía está delegada a la Prefectura como parte del tramo de la vía Alóag-Santo Domingo.

“Los accidentes y las víctimas son de la ciudad, no de la Prefectura. Solo pedimos autorización para conectar un cable y salvar vidas”, expresó Fiallo.

Postura de la EPMT

Según Fiallo, la negativa no tiene justificación técnica ni financiera, pues el pedido no implica inversión adicional, solo la activación de equipos.

El funcionario explicó que se han presentado oficios formales y estudios técnicos que demuestran la necesidad de los semáforos, sobre todo en la salida de la avenida Héctor Aguavil a la vía Quito, donde se reporta un alto número de accidentes.

Ante la falta de respuesta, la EPMT pidió apoyo ciudadano y mediático para presionar a las autoridades y acelerar la decisión.

Respuesta de la Prefectura

La prefecta Johana Núñez negó haberse opuesto y aseguró que no recibió documentación que respalde el pedido de forma oficial.

“Sería bueno que me enseñen el documento donde dice que yo niego. Lo que pedí fue una reunión técnica con el gerente y el alcalde”, afirmó la Prefecta.

Agregó que su administración está abierta al diálogo y a coordinar acciones conjuntas para garantizar la movilidad y seguridad en la provincia.

Análisis en trámite legal

Consultado sobre el tema, Néstor Loaiza, director del peaje del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó que el pedido se encuentra en análisis.

“Entiendo que esta medida se toma por el cierre que habrá por la obra del paso a desnivel en la Av. Esmeraldas y busca descongestionar o redirigir el tráfico. Nosotros como administradores del tramo vial debemos revisar la solicitud y el departamento legal determinará si procede o no”, explicó Loaiza.

De esta manera, la Prefectura aún no emite una decisión definitiva, lo que mantiene en suspenso la implementación completa del plan de movilidad ante el cierre del paso vehicular en la zona de la terminal terrestre.

Impacto en la circulación

El paso elevado de la terminal terrestre es una obra que generará cierres parciales y desvíos. Sin la habilitación de semáforos, el tráfico aumenta en los cruces no regulados.

Los conductores reportan largas filas en horas pico, mientras peatones y transporte pesado comparten vías sin control semafórico, lo que eleva el riesgo de accidentes.

La demora en la decisión institucional afecta directamente a los usuarios, que esperan medidas urgentes para aliviar la congestión mientras avanza la obra.