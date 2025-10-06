Pacientes renales de Santo Domingo protestan por falta de pago del Ministerio de Salud

Pacientes renales bloquearon la avenida Chone en Santo Domingo para exigir que el Ministerio de Salud pague deudas que ponen en riesgo sus tratamientos.

Pacientes de la clínica Socihemod realizaron una protesta desde las 09h30 en la avenida Chone, entre Isla Isabella y Puerto Ila, debido a la falta de pagos del Ministerio de Salud, que afecta la continuidad de sus sesiones de hemodiálisis.

Deuda millonaria y reducción de sesiones

El director financiero de Socihemod, José Lafuente, confirmó que la deuda del Ministerio de Salud Pública (MSP) supera los 8 millones de dólares. Esta falta de pago limita la prestación completa de tratamientos a los pacientes.

Actualmente, los pacientes del MSP reciben dos sesiones de diálisis por semana, mientras que las tres sesiones regulares se mantienen para los afiliados al IESS. Esta reducción genera riesgos graves para la salud de los pacientes.

Los pacientes denuncian que la diálisis intermedia cuesta entre 80 y 100 dólares, según si incluye medicación o no. La mayoría no puede cubrir este gasto adicional, lo que aumenta la vulnerabilidad de los usuarios.

Testimonios de pacientes afectados

Félix Ortega, paciente de 10 años en diálisis, explicó que la clínica no puede continuar atendiendo a todos los pacientes del MSP por falta de pago. “Se están entregando listas de pacientes, pero no hay códigos ni destinos claros para las derivaciones”, afirmó.

Ángel Melo, también paciente, indicó que las reducciones en las sesiones generan acumulación de toxinas y líquidos, con riesgo inmediato para la salud. “Nos han comunicado que tendremos solo dos sesiones semanales y la intermedia costará de 80 a 100 dólares”, detalló.

Los pacientes resaltan que muchos deben viajar de Santo Domingo a otras ciudades, como Chone o Esmeraldas, para recibir tratamientos, lo que implica gastos que no pueden asumir.

Acciones de la clínica Socihemod

José Lafuente, director financiero, explicó que la clínica mantiene un plan de atención parcial para los pacientes del MSP mientras esperan pagos. “No podemos sostener tres sesiones completas sin los recursos del Ministerio”, afirmó.

El IESS continúa cumpliendo con sus acuerdos de pagos, lo que permite que sus afiliados reciban las tres sesiones habituales. La clínica enfatiza que la reducción se limita únicamente a pacientes del Ministerio de Salud.

Se mantiene la oferta de una tercera sesión particular a precio de costo, entre 80 y 100 dólares, para quienes puedan asumir el gasto. Hasta el momento, ningún paciente ha podido cubrirlo.

Impacto en la salud y preocupación social

Los pacientes explican que la falta de diálisis completa provoca acumulación de líquidos, fatiga extrema y riesgo de complicaciones graves. La situación genera incertidumbre y estrés entre los 176 usuarios afectados por el MSP.

La protesta se realiza en el marco de reclamos históricos, pues esta problemática se ha repetido en los últimos años por retrasos en pagos y conflictos administrativos del Ministerio.

Se espera que los pacientes realicen una visita a la coordinadora zonal de Portoviejo para exigir soluciones inmediatas y garantizar la continuidad de los tratamientos.

El riesgo de interrupción de tratamientos pone en peligro la vida de los pacientes renales, quienes requieren tres sesiones semanales para mantener su salud.

Los afectados solicitan que se asignen recursos inmediatos, se respeten los derechos de los pacientes y se evite un colapso en la atención renal en la provincia de Santo Domingo.