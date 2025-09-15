Obra de asfaltado en avenida Las Delicias avanza en un 30 % en Santo Domingo

El asfaltado de la avenida Las Delicias avanza un 30 %, proyecto que busca mejorar la movilidad en Santo Domingo y dinamizar la zona norte de la ciudad.

El Municipio de Santo Domingo, en coordinación con la empresa Somacot, ejecuta desde mediados de 2025 la obra de asfaltado en la avenida Las Delicias, entre la calle Río Yanuncay y la avenida Quito, con el fin de descongestionar el tránsito en el sector norte de la capital tsáchila.

Avance y características de la obra

El alcalde Wilson Erazo informó que la obra, actualmente con un 30 % de avance, tiene un plazo de ejecución de 12 meses. El costo asciende a USD 4,4 millones y comprende cerca de dos kilómetros de longitud y 30 metros de ancho.

La vía incluirá parterre central, espacios de soterramiento de cables y mejoramiento de la infraestructura urbana. Además, complementará la circulación en el sector del parque Jelen Tenka, facilitando la movilidad de peatones y vehículos.

El administrador de la obra, Boris Durán, señaló que la infraestructura de base ya está casi concluida y que se trabaja de manera intensiva para aprovechar la temporada seca.

Financiamiento y modalidad de pago

El financiamiento de la obra contempla la inversión inicial de la empresa privada Somacot, aliada estratégica de la Empresa Pública de Construcciones del municipio. El esquema establece que el pago se realizará de forma gradual, según la recaudación de los recursos municipales.

El alcalde explicó que esta modalidad permite avanzar con los trabajos sin detener el cronograma. “Es la facilidad de ir pagando de a poco, una vez que la empresa privada ha invertido”, precisó.

Además, se anunció que en esta avenida no se implementarán zonas azules, lo que da tranquilidad a los moradores y comerciantes que utilizan el sector como punto de tránsito frecuente.

Obras complementarias y futuro del proyecto

El plan de intervención también incluye trabajos frente al Hospital de Santo Domingo, en el tramo que conecta con la avenida Quito. Estos se ejecutarán por carriles y están previstos para inicios de 2026, en la fase final del proyecto.

Los adoquines retirados durante la obra serán reutilizados en otras zonas de la ciudad, con el fin de optimizar recursos y reducir costos en infraestructura vial.

Con estas medidas, el Municipio busca mejorar la circulación vehicular. Además de dinamizar el comercio en la zona norte y dar respuesta a una demanda ciudadana histórica sobre el mal estado de la vía.

Importancia para la movilidad de Santo Domingo

La avenida Las Delicias es considerada una de las vías céntricas que permitirá agilizar la movilidad urbana y descongestionar rutas principales. La intervención conectará zonas de alto tránsito con espacios de recreación y servicios de salud, convirtiéndose en un eje estratégico para la ciudad.