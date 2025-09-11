COMUNIDAD POR USD 1
Mujeres trans de Santo Domingo se preparan para elección de Reina Trans 2025

Hace 3 meses
Santo Domingo
Sociedad

Mujeres trans de Santo Domingo se preparan para elección de Reina Trans 2025

Oriana Alcívar, Marilyn Aguilar, Dafne Luzuriaga y Andrea Lucas competirán por el título de Reina Trans 2025 en Santo Domingo, destacando talento, profesionalismo y empoderamiento.
Mujeres trans de Santo Domingo se preparan para elección de Reina Trans 2025
La reina actual junto con las cuatro candidatas.
Mujeres trans de Santo Domingo se preparan para elección de Reina Trans 2025
La reina actual junto con las cuatro candidatas.

La Red de Mujeres Trans de Santo Domingo presenta a las cuatro candidatas a Reina Trans 2025, celebrando 25 años de inclusión, empoderamiento y visibilidad social.

El 4 de octubre de 2025, Santo Domingo de los Tsáchilas será sede de la elección de la Reina Trans, organizada por la Red de Mujeres Trans y sus nuevas generaciones. Las candidatas Oriana Alcívar, Marilyn Aguilar, Dafne Luzuriaga y Andrea Lucas participarán en actividades de preparación en pasarela, prensa y formación, con el objetivo de visibilizar los derechos y capacidades de las mujeres trans en la provincia y el país.

Preparativos y requisitos del certamen

Según Carolina Torres, presidenta de la red, las candidatas deben ser mujeres trans femeninas, identificadas con su proceso de transición y residir en Santo Domingo. Este año, el certamen celebra bodas de plata, marcando 25 años de trayectoria.

Las participantes se preparan para pasarelas, entrevistas y actividades comunitarias, mientras fortalecen su empoderamiento y habilidades comunicativas. El rango de edad para participar se amplió de 18 a 40 años, promoviendo mayor inclusión y diversidad en el certamen.

El certamen se realiza bajo la supervisión de la red, con apoyo de instituciones locales, fomentando la igualdad de oportunidades y destacando la importancia de la visibilidad de las mujeres trans en la sociedad.

Formación y proyección profesional

Las candidatas no solo buscan el reinado, sino también participar en proyectos comunitarios. La red promueve que las mujeres trans contribuyan en áreas como salud, educación y obra social.

Torres enfatizó que muchas de las candidatas son bachilleres y estudiantes universitarias, desafiando estereotipos sobre la profesión y el rol social de las mujeres trans. Cada una de ellas participa activamente en programas de prevención de enfermedades y apoyo a grupos vulnerables.

La Reina Trans actual, Catalina Salas, destacó que su trabajo se enfocó en salud y protección de derechos, en coordinación con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el Ministerio de Salud Pública. Resaltó la apertura y respeto que han recibido de estas instituciones.

Actividades del certamen

Durante los días previos al 4 de octubre, las candidatas realizarán visitas protocolarias a instituciones locales y participarán en cenas y encuentros de integración. Se busca fortalecer la presencia social de la red y visibilizar la participación de las mujeres trans en distintos ámbitos.

Candidatas del certamen

  • Oriana Alcívar

  • Marilyn Aguilar

  • Dafne Luzuriaga

  • Andrea Lucas

El certamen incluye talleres de pasarela, preparación para medios y formación en liderazgo. Con ellos se permite que las candidatas desarrollen habilidades para representar a la provincia en eventos nacionales, como la Miss Ecuador Trans.

Además, se enfatiza la importancia de la obra social, ya que la Reina Trans participa en actividades de apoyo a comunidades vulnerables.

Contexto social e inclusión

La Red de Mujeres Trans trabaja de manera organizada con personería jurídica, apoyando a jóvenes trans en transición, guiándolas y capacitándolas para integrarse activamente en la sociedad.

De esta forma, el certamen y las actividades asociadas buscan romper estereotipos y generar oportunidades para mujeres trans. Para de esta forma mostrar que pueden desempeñarse profesional y socialmente más allá de roles tradicionales.

Asimismo, la iniciativa refleja 25 años de trayectoria, impulsando el empoderamiento, la visibilidad y la inclusión de las mujeres trans en Santo Domingo y a nivel nacional.

