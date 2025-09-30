La agrupación femenina Cabañal promociona su música inédita y un cover en tendencia

Grupo Cabañal presenta “Mi pedacito de cielo” y un cover en tendencia, consolidando su propuesta tropical.

El Grupo Cabañal, integrado por cuatro jóvenes vocalistas, anunció el lanzamiento de su tema inédito “Mi pedacito de cielo”, acompañado de la promoción de un cover en tendencia, como parte de su proyección nacional e internacional en la música tropical.

Origen y trayectoria de la agrupación

El Grupo Cabañal nació el 15 de diciembre de 2019 en la ciudad de Quito. Desde su inicio ha contado con varias integrantes, consolidándose hoy con cuatro vocalistas jóvenes que buscan representar frescura y versatilidad en la música tropical.

Actualmente, el grupo está conformado por Erika Jara (20 años), Ángela Coral (19 años), Alison Rosero y Yamilet, quienes representan a distintas provincias del país. El nombre Cabañal simboliza hogar, familia y unión, conceptos que también transmiten en sus canciones.

La agrupación ha trabajado en la producción de 27 temas inéditos y suma interpretaciones de covers que se han posicionado en plataformas digitales, como la versión de “Celoso”, uno de los temas más escuchados en su repertorio reciente.

Nuevo tema y estilo musical

Durante su más reciente visita a medios de comunicación, las integrantes presentaron el tema inédito “Mi pedacito de cielo”, una propuesta de género urbano con una letra dedicada al amor. Según las artistas, la canción no solo aborda el amor de pareja, sino también el amor hacia la familia, hermanos y madre, transmitiendo un mensaje más amplio y universal.

El grupo se caracteriza por su versatilidad en géneros, ofreciendo repertorios de cumbia, merengue y corridos, con el objetivo de llegar a públicos de distintas edades y gustos musicales. Esta variedad ha permitido que su propuesta sea bien recibida en escenarios locales y en países vecinos.

Además, el cover de “Celoso”, interpretado por Ángela Coral, ha tenido una buena acogida en redes sociales, generando interés en nuevas audiencias y consolidando la presencia del grupo en plataformas como Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.

Expansión y giras internacionales

El Grupo Cabañal ha realizado giras tanto en Ecuador como en el exterior. Sus presentaciones en Colombia y Perú fortalecieron su proyección internacional. Allí lograron promocionar parte de su repertorio inédito y covers, alcanzando mayor visibilidad en el circuito tropical.

Las vocalistas destacaron que las giras forman parte de un proceso constante de promoción. Lo que les ha permitido generar conexiones con distintos públicos y consolidar su imagen artística. El objetivo a corto plazo es ampliar sus presentaciones a nuevos países de la región.

En el ámbito nacional, la agrupación ha participado en festivales, ferias y eventos privados. Consolidándose como una propuesta juvenil que apuesta por la innovación dentro del género tropical.

Contacto y presencia digital

Los interesados en conocer más del grupo o en contrataciones pueden comunicarse al número de contacto 099-7651-17. En redes sociales se encuentran como Grupo Cabañal, donde publican novedades, lanzamientos y sus giras.

Las integrantes invitan a su público a seguirlas en plataformas digitales para apoyar su música y acceder a sus temas inéditos y versiones de tendencia. Con la promoción de “Mi pedacito de cielo”, buscan llegar a nuevas audiencias y reforzar su identidad artística como agrupación ecuatoriana emergente.