COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo Domingo
Sociedad

Intendencia y ARCH controlan precios del gas en Santo Domingo: depósito sancionado por incumplir tarifa oficial

Un operativo interinstitucional sancionó a un depósito de gas en Santa Martha por vender cilindros a un precio mayor al oficial de USD 1,65.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Intendencia y ARCH controlan precios del gas en Santo Domingo depósito sancionado por incumplir tarifa oficial
El sitio fue clausurado.
Intendencia y ARCH controlan precios del gas en Santo Domingo depósito sancionado por incumplir tarifa oficial
El sitio fue clausurado.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

Un operativo interinstitucional sancionó a un depósito de gas en Santo Domingo por especulación, tras comprobarse la venta por encima del precio oficial de USD 1,65.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH), en coordinación con la Intendencia General de Policía, sancionó el 1 de octubre de 2025 a un depósito de gas en la cooperativa Santa Martha, luego de constatar la venta irregular de cilindros de gas doméstico a un precio superior al establecido en USD 1,65. El operativo busca frenar la especulación y proteger a los consumidores.

Control del precio oficial del gas

Durante el operativo, las autoridades verificaron que el establecimiento incumplía la tarifa oficial, establecida a nivel nacional en USD 1,65 por cilindro de gas doméstico.

En el sitio las autoridades evidenciaron que en el sitio había un letrero con el precio oficial, pero estaba al revés. Se evidenció que en este local vendían cada bombona en dos dólares.

Intendencia y ARCH controlan precios del gas en Santo Domingo depósito sancionado por incumplir tarifa oficial
El letrero del precio oficial estaba al revés.

La acción se enmarca en el plan de control interinstitucional que realizan la ARCH y las Comisarías de Policía, con el objetivo de garantizar el acceso a energía a precios justos.

De acuerdo con la normativa vigente, la especulación de precios en el gas doméstico constituye una infracción grave, que acarrea sanciones administrativas y económicas para los responsables.

Régimen de sanciones y multas

Las sanciones varían según la reincidencia del local en la falta. La primera vez se impone una multa de 25 (11.500 dólares) a 50 remuneraciones básicas unificadas (23 mil dólares).

En caso de repetirse la infracción, la multa aumenta y se dispone la suspensión temporal del negocio por 15 días. Si el establecimiento incurre en una tercera falta, se aplica una multa de 100 a 200 RBU y la clausura definitiva.

La Intendencia General de Policía recordó que estos controles son permanentes y se realizan en diferentes provincias del país, con la finalidad de evitar abusos contra los usuarios.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades recalcaron la importancia de la denuncia ciudadana en casos de irregularidades en la venta de gas doméstico.

Los consumidores pueden reportar anomalías en la página oficial: denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec, herramienta habilitada para recibir quejas de manera directa y confidencial.

El llamado busca fortalecer el control social y garantizar que las familias ecuatorianas accedan a este servicio básico al precio oficial fijado por el Estado.

Contexto nacional del consumo de gas

El gas licuado de petróleo (GLP) es el principal combustible de uso doméstico en Ecuador, con millones de hogares que lo utilizan a diario para la cocción de alimentos.

Por su importancia, el Estado mantiene un esquema de subsidio, lo que convierte al gas en un recurso estratégico de alto consumo y control estricto.

La ARCH informó que los controles continuarán en diferentes provincias, especialmente en depósitos y puntos de distribución, donde en ocasiones se detectan prácticas especulativas.

Impacto de la medida

La sanción al depósito de la Coop. Santa Martha constituye un precedente para reforzar la aplicación de la normativa y garantizar el cumplimiento del precio oficial.

De esta forma, las autoridades buscan evitar que los usuarios paguen más por un recurso básico que cuenta con subsidio estatal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO