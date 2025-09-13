El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

El emprendimiento gastronómico El Sartenazo en Santo Domingo, creado por Mirella Ojeda, se ha posicionado en dos años como un referente culinario local. Su propuesta innovadora: servir la comida en sartenes de barro, una idea que nació en plena búsqueda por diferenciarse en la ciudad.

El inicio de una idea distinta

El local está ubicado en la vía a Quevedo, kilómetro 1 y medio, frente a Japan Auto, en la primera cuadra a la derecha. Allí, desde hace un año, funciona este espacio que rápidamente captó la atención de residentes y visitantes.

Ojeda relata que la chispa nació en una caminata casual. “Andábamos por Santo Domingo y encontramos los sartenes de barro. Se me ocurrió que sería distinto servir ahí. Mi novio me dijo: ‘ponle El Sartenazo’, y el nombre se quedó”, recuerda.

Lo que comenzó como una propuesta de asados por las tardes pronto evolucionó. A los platos tradicionales se sumaron los bolones matutinos y, más recientemente, ceviches y chaulafán ahumado marinero.

El menú que sorprende

La carta de El Sartenazo en Santo Domingo combina creatividad con tradición. En la mañana destacan los bolones, como el bolón mixto El Sartenazo, preparado con verde suave, queso rallado, huevo revuelto, fritada y acompañado de café, jugo de carne y salsa de queso.

En las tardes, los asados son los protagonistas. Cada plato incluye arroz moro, huevo frito, menestra, costilla, pollo, carne de cerdo y chorizo, resaltados con un sazón esmeraldeño fusionado con toques santodomingueños.

La oferta también contempla chaulafán marinero con un característico ahumado. “A la gente le gusta porque es diferente y más rico comer en un sartén”, explica Ojeda.

La reacción del público

El estilo visual del proyecto ha potenciado su alcance. Muchos clientes llegan motivados por los videos en redes sociales, donde los platos servidos en sartén generan sorpresa. “Se quedan impactados. Dicen que nunca habían probado algo así y regresan con amigos”, comenta la propietaria.

Según Ojeda, lo que más atrae es la experiencia. No se trata solo de comer, sino de compartir un momento distinto en familia o con amigos, alrededor de un sartén humeante y lleno de sabores.

Contexto gastronómico en Santo Domingo

El auge de iniciativas como El Sartenazo en Santo Domingo refleja una tendencia local: los emprendedores buscan diferenciarse mediante experiencias culinarias innovadoras.

Proyección del emprendimiento

Con apenas dos años en el mercado, El Sartenazo en Santo Domingo se consolida como un punto de referencia en la ciudad. La clave de su éxito ha sido mantener la esencia: platos abundantes, sabor casero y la presentación inusual en sartenes de barro (31).