Don Antonio impulsa su emprendimiento con jugo de flor de Jamaica en Santo Domingo

Don Antonio Moreira, adulto mayor residente en Santo Domingo de los Tsáchilas, emprendió hace cuatro meses la venta de jugo de flor de Jamaica frente a la cooperativa Juan Eulogio. Su objetivo fue superar la falta de empleo estable y ofrecer a los transportistas una bebida refrescante, nutritiva y con reconocidos beneficios para la salud.

Un oficio forjado por la necesidad

El vendedor, de raíces manabitas, relata que últimamente tenía esporádicos, de apenas unos días. Esa inestabilidad lo llevó a buscar una alternativa de ingresos. En sus recorridos por Quevedo observó que el jugo de flor de Jamaica era popular, mientras que en Santo Domingo casi no se lo ofrecía. Allí vio una oportunidad.

Desde entonces, se ubica entre las 09h00 y las 17h00 en un punto estratégico de la avenida Los Colonos, un corredor de alta circulación vehicular. Su clientela principal son transportistas que, atraídos por el color intenso de la bebida, detienen sus vehículos para comprar una botella por un dólar.

Además de la bebida, Don Antonio ofrece roscas dulces y saladas. Entre sonrisas cuenta que en los días de calor el jugo se convierte en el producto más demandado, mientras que en jornadas frías las roscas tienen mejor salida.

El sombrero de la buena suerte

Con humor, asegura que su sombrero es parte esencial del negocio. Explica que cuando no lo usa, algunos conductores no lo distinguen a la distancia y sus ventas disminuyen. Ahora, sea bajo el sol o en el frío, el sombrero siempre lo acompaña.

Diariamente prepara el jugo con flores de Jamaica, piña, especias y panela. El resultado es una bebida de sabor agridulce, refrescante y con propiedades que se describen como “curativas”. Su preparación artesanal conecta con la tradición y la confianza de los clientes.

Beneficios comprobados del jugo de flor de Jamaica

El jugo de flor de Jamaica no solo refresca, también aporta beneficios respaldados por la medicina tradicional y la investigación científica. Estudios confirman que ayuda a reducir la presión arterial, mejora los niveles de colesterol y regula el azúcar en la sangre.

Asimismo, favorece la pérdida de peso, refuerza el sistema inmunológico gracias a su aporte de vitamina C y actúa como antioxidante y antiinflamatorio. Sus efectos diuréticos contribuyen a la eliminación de toxinas y a la salud hepática. Contiene minerales esenciales como calcio, hierro, magnesio, fósforo y zinc.

Un emprendimiento con impacto social

El esfuerzo de Don Antonio refleja la resiliencia de los adultos mayores que, pese a las dificultades, encuentran en pequeños negocios una fuente de sustento digno. En ese contexto, el jugo de flor de Jamaica se convierte en un símbolo de esfuerzo y de salud en Santo Domingo. La bebida, tradicional en varias provincias del país, ahora gana terreno en esta ciudad gracias al emprendimiento de un hombre que decidió transformar la necesidad en oportunidad (31).