Concejo de Santo Domingo inspecciona terrenos municipales antes de decidir si se aprueba el proceso de subasta

La concejal Ximena Toro informó que el Concejo Municipal de Santo Domingo inspecciona 31 terrenos municipales, proceso iniciado hace dos meses a propuesta del alcalde Wilson Erazo. Esto, con el fin de subastarlos y destinar los recursos a la construcción del nuevo edificio municipal, previsto en la explanada de las avenidas Héctor Aguavil y Rodrigo León Pesántez.

Se han inspeccionado 10 terrenos

De los 31 predios identificados, las comisiones de Legislación, Planificación y Presupuesto han logrado inspeccionar hasta ahora 10. Según Toro, algunos lotes muestran problemas como cerramientos irregulares o ocupación por particulares, lo que representa un riesgo de apropiación indebida de áreas verdes y comunales de Santo Domingo.

La lista de terrenos incluye sectores como Las Guadúas, Chanchay, Jorge Mahuad, Los Rosales y 9 de Diciembre. Además de Jardines del Kasama, El Cooperativismo, Villa Florida, San Ignacio, Heriberto Maldonado. En el listado también zonas como Las Playas, Ciudadela Central, Mutualista Benalcázar, Las Orquídeas, Unificados y Brisas del Colorado. Además de la Ex Fábrica de Ladrillo, El Portón y La Cadena, entre otros.

Inconsistencias en los avalúos en terrenos de Santo Domingo

Toro señaló que los avalúos municipales presentan diferencias significativas frente a los valores comerciales del mercado. Como ejemplo, explicó que un lote privado de 200 metros cuadrados en la cooperativa 9 de Diciembre, cerca del parque Jelen Tenka, se ofrece en 120 mil dólares, mientras que en la misma zona un predio municipal de 1.000 metros cuadrados figura en el listado con un valor base de 62 mil dólares.

Por esta razón, las comisiones solicitaron a la dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Santo Domingo justificar los precios establecidos, ya que serán la referencia inicial para la subasta pública. La concejal insistió en que los precios bajos podrían representar pérdidas para el cabildo.

Recursos para el nuevo edificio municipal de Santo Domingo

La propuesta del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, busca que la venta de los terrenos financie la construcción del edificio municipal. Sin embargo, el proceso aún no cuenta con aprobación definitiva.

Una vez concluida la inspección total de los 31 predios, las comisiones deberán presentar un informe. Con ese documento, la propuesta pasará al Concejo Municipal, donde se decidirá si se aprueba la subasta. Hasta entonces, la iniciativa permanece en análisis.

Riesgos y alertas de terrenos ocupados

Durante las inspecciones, Toro detectó dos lotes municipales con cerramientos y otro ocupado por una familia, lo que evidencia la presencia de personas que se benefician de áreas municipales sin autorización ni pago.

La concejal advirtió que, sin una decisión rápida y transparente, los predios podrían seguir siendo invadidos. Por ello, enfatizó en la importancia de dar un uso legal a los terrenos mediante un proceso público de subasta que garantice transparencia y recursos para la ciudad (21).