Plaza Cívica Eloy Alfaro será epicentro de Exposur 2025 del 12 al 14 de septiembre

Exposur 2025 se realizará del 12 al 14 de septiembre en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, con más de 40 emprendedores y actividades culturales de todo tipo.

Del 12 al 14 de septiembre de 2025, la Plaza Cívica Eloy Alfaro será el escenario de Exposur 2025, evento que reunirá a más de 40 emprendedores y gestores culturales del sur de Quito. La feria ofrecerá actividades gastronómicas, artísticas y musicales, con el objetivo de fortalecer la economía local y promover la identidad cultural de la zona.

Viernes 12: raíces y cultura

La primera jornada inicia con el Festival del Mote, una experiencia gastronómica que rescata la tradición culinaria quiteña. Los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, aprender saberes ancestrales y participar en presentaciones culturales.

Luego, desde las 14h00, el auditorio de la Administración Eloy Alfaro acogerá Jungla Reggae Verano, 12ª edición, con talleres, master class, foro comunitario y exposición fotográfica. La actividad busca conectar a la comunidad con la historia y fuerza del reggae en Ecuador.

La apertura combina gastronomía, música y cultura, ofreciendo a las familias y visitantes una experiencia integral y entretenida que resalta la identidad del sur de Quito.

Sábado 13: música y diversión

El segundo día del evento estará dedicado a la música. Artistas como Alma Rasta, Monkey Roots, Roberto Carlos & Zion Culture, Bongo Station, Jen La Rootz, Guerrero Cruz, The Blinders y Terrible Ruidoso León subirán al escenario.

Además la jornada incluirá reggae y fusiones urbanas, con espacios para cantar, bailar y disfrutar del talento local. La iniciativa promueve la participación activa de la comunidad y fortalece el sentido de pertenencia cultural.

También los visitantes también podrán interactuar con emprendedores que exhiben productos artesanales, textiles, bisutería y arte en madera.

Domingo 14: tradición y emprendimiento

La última jornada se centra en productos típicos, snacks saludables y artículos para mascotas, combinando comercio, tradición y bienestar. La feria busca fomentar el consumo local y el reconocimiento del talento de emprendedores y artesanos.

También los asistentes podrán descubrir textiles, tejidos y bisutería que reflejan la riqueza cultural del sur de Quito, mientras disfrutan de platillos tradicionales que evocan el sabor del hogar.

Exposur 2025 no es solo una feria comercial, sino un espacio que visibiliza la creatividad y esfuerzo de la comunidad.

Impacto y relevancia

Asimismo el evento demuestra cómo Quito promueve espacios donde cultura, emprendimiento y gastronomía se integran. Las actividades fortalecen la economía local, fomentan la creatividad y generan sentido de pertenencia.

En consecuencia, la participación de más de 40 emprendedores y gestores culturales garantiza diversidad de experiencias. Los visitantes podrán interactuar directamente con productores, conocer procesos de elaboración y valorar la riqueza cultural del sur de Quito.