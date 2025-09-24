Clausuran licorería clandestina en Quito con 1.000 litros de alcohol sin registro sanitario

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), junto con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía, clausuraron el 23 de septiembre de 2025 una licorería clandestina. El local operaba en un domicilio del barrio La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Allí se encontraron 1 000 litros de licor sin registro sanitario, lo que motivó la intervención.

Clausura por riesgo sanitario

Durante la inspección, técnicos de la AMC determinaron que 300 litros de alcohol sin registro sanitario debían ser desechados de inmediato. Se indicó que su composición podían contener metanol y otras sustancias tóxicas. La institución advirtió que este tipo de compuestos puede causar ceguera, daño neurológico e incluso la muerte en quienes los consumen.

El resto de la mercancía, 700 litros de licor embotellado sin timbre fiscal, fue decomisada por la Intendencia de Policía de Pichincha. La falta del sello de seguridad evidenció posibles prácticas de contrabando, reutilización de envases o reetiquetado. “Aquello incrementa el riesgo de adulteración y el peligro para los consumidores”, indicaron las autoridades.

El responsable del local se expone a sanciones que van de uno a cuatro salarios básicos unificados (USD 470 a 1 880). Además de la clausura definitiva del establecimiento, conforme lo establece el Código Municipal.

Controles para prevenir tragedias

Lenin Berrones, líder zonal de la AMC, explicó que este tipo de operativos buscan evitar tragedias similares a la ocurrida en 2022. En aquel año una intoxicación masiva por consumo de alcohol metílico dejó 32 personas fallecidas y 104 afectadas en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del 2025 se han clausurado 28 establecimientos en Quito por venta de bebidas alcohólicas sin permisos, entre ellos licorerías, panaderías, papelerías e incluso una sastrería. Estas acciones forman parte de los controles permanentes de la AMC para proteger la salud pública y frenar la comercialización ilegal de alcohol.

La AMC recordó que los consumidores también deben verificar que las botellas de licor tengan registro sanitario vigente, timbre fiscal y sello de seguridad, como mecanismos básicos para reducir riesgos.

Problema recurrente en Quito

El hallazgo en La Ecuatoriana refleja un patrón que se repite en distintos sectores de la capital, donde negocios no autorizados buscan aprovechar la demanda de bebidas alcohólicas a bajo costo, según las autoridades. Estas prácticas se sostienen por la falta de control en barrios periféricos y por el contrabando, que ingresa productos sin los debidos controles de calidad.

Las autoridades municipales señalaron que las clausuras y decomisos continuarán de manera sorpresiva, no solo en bares y licorerías, sino también en locales de otros giros comerciales que, de forma irregular, ofertan alcohol sin permisos. La AMC pidió a la ciudadanía denunciar estos casos a través de los canales oficiales para reforzar las intervenciones.

Con este operativo en La Ecuatoriana, la AMC enfatizó que se trata de una política de tolerancia cero al comercio ilegal de bebidas alcohólicas, en resguardo de la salud de la población y en cumplimiento de las normativas vigentes (21).