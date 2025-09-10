Bachillerato Acelerado en Quito: una opción educativa en 14 unidades municipales

El Bachillerato Acelerado del Municipio de Quito mantiene inscripciones abiertas hasta el 15 de septiembre, con formación semipresencial, materiales gratuitos y opciones en 14 unidades educativas.

El Municipio de Quito informó este 10 de septiembre de 2025 que las inscripciones para el Bachillerato Acelerado Semipresencial “Quito Vuelve al Aula” estarán habilitadas hasta el 15 de septiembre. Este programa busca reinsertar en el sistema educativo a personas mayores de 18 años, ofreciendo una alternativa rápida, gratuita y de calidad para concluir los estudios secundarios en un menor tiempo.

Un programa educativo inclusivo

El Bachillerato Acelerado permite a los estudiantes cursar los niveles de octavo, noveno y décimo de básica en 11 meses, y completar el bachillerato en 15 meses. Esta modalidad semipresencial combina flexibilidad con acompañamiento académico, lo que facilita la asistencia de adultos con responsabilidades laborales o familiares.

Los requisitos de inscripción incluyen tener 18 años en adelante, presentar los certificados originales de los últimos tres años de primaria y de los años aprobados de colegio, además de copia de cédula y planilla de luz.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a la página oficial educacion.quito.gob.ec o comunicarse al 0984468414, canal dispuesto por la Secretaría de Educación del Municipio.

Acceso gratuito a uniformes y útiles escolares

Uno de los beneficios más destacados del programa es que los participantes reciben uniformes y útiles escolares gratuitos, medida que busca garantizar la permanencia en el sistema educativo sin que los recursos económicos representen un obstáculo.

La oferta educativa está disponible en 14 Unidades Educativas Municipales ubicadas en el sur, centro, norte y valles de Quito. Esto amplía el acceso para quienes residen en diferentes sectores de la ciudad.

De esta manera, el Municipio busca consolidar un modelo inclusivo que respalde a jóvenes y adultos que, por distintos motivos, interrumpieron sus estudios en años anteriores.

Impacto social del Bachillerato Acelerado

El programa “Quito Vuelve al Aula” ha demostrado resultados positivos en ediciones anteriores. De hecho, 432 estudiantes mayores de 18 años lograron graduarse recientemente gracias a esta iniciativa. Estas cifras evidencian la importancia de mantener políticas educativas que promuevan la igualdad de oportunidades.

El alcalde y las autoridades educativas municipales han resaltado que este proyecto no solo fomenta la reinserción académica. Además fortalece las posibilidades laborales y personales de los beneficiarios. Con ello, Quito reafirma su compromiso con la formación y la movilidad social.

Además, el acceso a este tipo de programas contribuye a la construcción de una ciudad más equitativa.

Una oportunidad hasta el 15 de septiembre

El plazo para inscribirse en el Bachillerato Acelerado concluye el 15 de septiembre de 2025. Por ello lo que las autoridades instan a los interesados a realizar el proceso con anticipación. La meta es ampliar la cobertura educativa y brindar alternativas concretas a los ciudadanos que deseen culminar sus estudios.