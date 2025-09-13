COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Portoviejo
Sociedad

Se evalúa derogar ordenanza actual de fauna urbana para crear una nueva en Portoviejo

El proceso, que incluye reuniones con la Dirección de Fauna Urbana, Control Territorial, Comisaría, Planificación y Procuraduría Síndica, apunta a depurar artículos administrativos de la ordenanza vigente, derivándolos a una reglamentación específica.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Margarita Veintimilla, presidenta de la Comisión de Riesgo, Seguridad y Sostenibilidad Ambiental
Margarita Veintimilla, presidenta de la Comisión de Riesgo, Seguridad y Sostenibilidad Ambiental
Margarita Veintimilla, presidenta de la Comisión de Riesgo, Seguridad y Sostenibilidad Ambiental
Margarita Veintimilla, presidenta de la Comisión de Riesgo, Seguridad y Sostenibilidad Ambiental

Kathya Mero

Redacción ED.

Lo que inicialmente era un proceso para reformar la ordenanza de fauna urbana, con 98 artículos, ha tomado un nuevo rumbo: ahora se evalúa derogarla para crear una normativa completamente nueva. La concejal Margarita Veintimilla, presidenta de la Comisión de Riesgo, Seguridad y Sostenibilidad Ambiental, explicó: “Sigue en construcción y estamos considerando ver si le hacemos una nueva ordenanza, derogamos esta actual ordenanza, no significa que lo esté bien, sino que tiene que ser una ordenanza de acuerdo a la realidad que vive el cantón y tiene que ser materializada”. Este cambio busca un cuerpo normativo más práctico y adaptado a las necesidades actuales.

El proceso, que incluye reuniones con la Dirección de Fauna Urbana, Control Territorial, Comisaría, Planificación y Procuraduría Síndica, apunta a depurar artículos administrativos de la ordenanza vigente, derivándolos a una reglamentación específica. La propuesta se presentará en primer debate a fines de octubre, con un segundo debate programado para diciembre, según el cronograma municipal.

Importancia de la participación ciudadana

La participación ciudadana es fundamental. Mesas técnicas con la Asociación de Veterinarios, animalistas, ambientalistas y Agrocalidad han identificado falencias, como el incumplimiento desde 2016 de competencias municipales para emitir certificaciones y permisos. “Las ordenanzas deben ser trabajadas con toda la ciudadanía para que tengan solidez en el territorio”, afirmó Veintimilla.

Estas mesas técnicas han permitido recopilar aportes para garantizar que la nueva normativa refleje las necesidades de la población y aborde problemas específicos del cantón. Entre las falencias detectadas, destaca la falta de implementación efectiva de la ordenanza actual, lo que ha generado vacíos en la gestión de la fauna urbana.

Revisión de sanciones y enfoque en sensibilización

La ordenanza vigente establece un régimen sancionador con infracciones clasificadas en leves, moderadas y graves. Las infracciones leves implican 24 horas de servicio comunitario y una multa del 20% de un salario básico unificado. Las graves, como actos de crueldad, conllevan 72 horas de servicio comunitario y una multa de dos salarios básicos. Estas sanciones serán revisadas para ajustar su clasificación, priorizando la concientización.

“No queremos sancionar, queremos concientizar”, enfatizó Veintimilla, destacando que el municipio impulsa campañas de sensibilización para fomentar el respeto hacia los animales. Estas iniciativas buscan complementar la nueva normativa, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida en la ciudadanía.

Hacia una normativa adaptada al contexto local

La decisión de derogar la ordenanza actual responde al crecimiento dinámico de Portoviejo y a la necesidad de una legislación más clara y aplicable. La nueva normativa busca abordar problemas como la tenencia responsable de animales, la convivencia en espacios urbanos y la protección de la fauna.

El proceso continuará con la integración de aportes ciudadanos y técnicos, con el objetivo de consolidar una ordenanza que sea un referente nacional. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor

La veda de cangrejo rojo y azul finaliza este 15 de septiembre en Ecuador

Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

El constitucionalista Salin Zaidan advierte que varias preguntas de la consulta popular carecen de relevancia social y obedecen a intereses políticos

El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor

La veda de cangrejo rojo y azul finaliza este 15 de septiembre en Ecuador

Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

El constitucionalista Salin Zaidan advierte que varias preguntas de la consulta popular carecen de relevancia social y obedecen a intereses políticos

El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor

La veda de cangrejo rojo y azul finaliza este 15 de septiembre en Ecuador

Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

El constitucionalista Salin Zaidan advierte que varias preguntas de la consulta popular carecen de relevancia social y obedecen a intereses políticos

El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO