El proyecto de un mirador turístico que impulsa la Universidad Técnica de Manabí (UTM) en su campus universitario, denominado “Mirador Turístico UTM”, en Portoviejo, aún no ha iniciado los trámites formales para su ejecución. La institución no ha presentado los permisos de construcción ante el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal de Portoviejo, según confirmó Johan Pérez, director municipal de Gestión Urbanística y Catastro.

La ausencia de la documentación retrasa el proceso de revisión y aprobación necesario para la construcción del mirador, que la universidad ha denominado “Sendero ecológico y mirador sostenible”. El proyecto se extenderá sobre un área de 50 hectáreas, de las cuales 40 son de área protegida. No obstante, la intervención se limitará a 1.3 hectáreas e incluirá un sendero de 2.5 kilómetros.

El proceso de permisos y requisitos técnicos

El funcionario municipal, Johan Pérez, detalló que todos los permisos de construcción en Portoviejo deben ingresarse de manera virtual. Esto se hará a través de la plataforma en línea del municipio, utilizando el usuario y la contraseña del titular del predio. Dependiendo de la naturaleza de la obra, los requisitos varían. En el caso del proyecto de la UTM, se deberán presentar planos, un presupuesto y un cronograma referencial”, dijo el funcionario. Integrar la idea del “Mirador Turístico UTM” es esencial.

Además, la obra estará sujeta a una revisión exhaustiva. Esta incluirá la validación de riesgos ambientales y de deslizamiento, así como el cumplimiento de los usos de suelo establecidos en el Plan de Uso y Gestión de Suelo vigente para el cantón. Pérez explicó que esta información es accesible para los ciudadanos a través de un informe de regulación urbana y rural en línea. Allí se detallan aspectos como el coeficiente de ocupación de suelo, los retiros y las posibles afectaciones.

Normativa municipal y la cota 70

Respecto a la normativa sobre construcciones después de la cota 70, un tema que ha surgido en discusiones sobre el proyecto, el director de Gestión Urbanística y Catastro aclaró que la restricción no se basa exclusivamente en la altura. La ordenanza municipal prohíbe las construcciones en zonas con niveles de amenaza por riesgo. Estos riesgos pueden ser por deslizamiento o inundación. Este es un factor relevante para el Mirador Turístico UTM.

El sistema digital del municipio está programado para rechazar automáticamente cualquier solicitud de permiso para obras en este tipo de áreas. Esto garantiza el cumplimiento de la ley. Pérez agregó que la regulación también está relacionada con la factibilidad de dotación de servicios básicos, como el agua, en áreas elevadas.

Aunque la Universidad Técnica de Manabí goza de autonomía, el GAD municipal es la autoridad competente para normar y controlar el uso del suelo en el cantón. Por lo tanto, el proyecto debe cumplir con todos los requisitos y regulaciones para obtener los permisos necesarios, como cualquier otra construcción en la ciudad, es decir, aplican a proyectos como el Mirador Turístico UTM.

El proyecto de la UTM está actualmente bajo revisión por parte de los propios técnicos de la universidad, luego de que el Ministerio del Ambiente y Energía emitiera algunas observaciones relacionadas con la protección de la flora y fauna del área donde se ejecutará la obra. El “Mirador Turístico UTM” debe también considerar estos aspectos.