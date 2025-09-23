COMUNIDAD POR USD 1
Portoviejo: Productos de la canasta básica presentan incremento de precio tras alza de combustible

La intendenta de Policía de Manabí, Helen Alcívar, informó que se mantienen operativos para evitar la especulación.
Kathya Mero

Redacción ED.

Los precios de productos de la canasta básica en el mercado Plaza Central de Portoviejo han registrado incrementos debido a la eliminación del subsidio al diésel, según reportan comerciantes.  La medida, que ha generado protestas en varios puntos del país, impacta directamente en los costos de transporte y distribución, afectando productos como la papa, zanahoria y cebolla blanca.

Alza en productos básicos

Kevin Menéndez, comerciante del mercado Plaza Central, detalló que el saco de papa normal pasó de $17 a $25-$26, mientras que la papa chola, de mayor consumo, aumentó de $32 a $40. Por su parte, el mazo de cebolla blanca, que antes costaba $2,50, ahora se comercializa a $3,50. Estos incrementos, según Menéndez, comenzaron a notarse desde la semana pasada, en línea con el alza de costos operativos por el combustible.

Los compradores tienen percepciones mixtas. Alisson Viteri, cliente habitual, señaló que los incrementos son poco notorios y que los precios siguen siendo accesibles, aunque reconoció una disminución en la cantidad de producto ofrecido. Por su parte, Joselyn Murillo, otra ciudadana, indicó que el alza no afecta significativamente la canasta básica por el momento, pero expresó preocupación por posibles incrementos futuros.

Controles y reportes de especulación

La intendenta de Policía de Manabí, Helen Alcívar, informó que se mantienen operativos para evitar la especulación. “No hemos registrado novedades hasta ahora, pero estamos atentos para iniciar procedimientos sancionadores si es necesario”, afirmó. Dichos procedimientos incluyen la emisión de una boleta de citación, seguida de posibles suspensiones de 15 a 30 días, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Según datos oficiales de la Gobernación, en el primer día de operación de la plataforma nacional contra la especulación se reportaron 250 casos a nivel país. Manabí ocupa el tercer lugar con 17 denuncias, superada por Guayas (56 casos) y Pichincha (71 casos). Estas cifras reflejan el impacto económico de la eliminación del subsidio al diésel, medida que busca reorientar recursos fiscales, pero que ha generado malestar social y ajustes en los mercados.

Contexto del incremento

La eliminación del subsidio al diésel, implementada como parte de ajustes económicos, ha elevado los costos de transporte, impactando directamente en los precios de productos agrícolas. En Portoviejo, el mercado Plaza Central, refleja esta tendencia. Aunque las autoridades intensifican los controles, los comerciantes advierten que los costos operativos seguirán presionando los precios si no se implementan medidas compensatorias.

Los ciudadanos, por su parte, buscan adaptarse a los nuevos precios mientras las autoridades locales refuerzan la vigilancia para garantizar que los incrementos no deriven en especulación. La situación, según los datos, podría escalar si no se estabilizan los costos de distribución en las próximas semanas.

