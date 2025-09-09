Las multas durante los operativos nocturnos se han reducido un 50%

Las multas por infracciones de tránsito se han reducido durante los operativos nocturnos que se realizan los viernes y sábado. Estos controles se realizan en las principales avenidas de Portoviejo, como la Manabí, para evitar que las personas consuman bebidas alcohólicas en la vía pública.

Patricio Puga, coordinador de Seguridad y Control Territorial del municipio, informó que han mantenido conversaciones con los dueños de los bares para que apoyen en esta labor, de que las personas no consuman bebidas alcohólicas en la vía pública. De hecho, recalcó que personal de Portovial y de la Policía Nacional se encargan de sancionar a los propietarios de los vehículos que cometan alguna infracción.

Varias instituciones participan en los operativos

En estos operativos participan personal de Portovial, Policía Nacional, Control Municipal, Control Territorial, Comisaría Municipal y Fuerzas Armadas. Los controles incluyen revisión de documentos, control de ruido, mal estacionamiento y presencia indebida en la vía pública.

Ulbio Molineros, director de Control Operativo de Portovial, informó que de las 60 multas en promedio que emitían hace tres meses que iniciaron con estos operativos, se han reducido en un 50%. “Desde que empezamos los controles han bajado bastante”, señaló.

Los operativos se realizan desde las 23h00 del viernes y culminan pasadas las 01h00 del sábado. El mismo horario es de sábado a domingo. Molineros recalcó que las multas son por tener películas en los vehículos, mal estacionamiento y por contaminación ambiental. Es decir, quienes sacan los parlantes para beber en la vía pública.

Piden más controles en terrenos del exaeropuerto

Quienes viven en la ciudadela Los Mangos solicitan que los controles se extiendan al interior de los terrenos. Gustavo Triviño, habitante del sector, aseguró que frecuentemente llegan personas a beber alcohol y consumir sustancias prohibidas, principalmente en las noches.

De hecho, el último fin de semana hubo un incendio forestal en los terrenos baldíos de esta ciudadela, donde las personas llegan a botar basura. “Esto es un desorden y no hay control”, comentó Triviño, quien aseguró que ocasionalmente también llegan motociclistas a realizar carreras clandestinas.

Patricio Puga, indicó que ya han recibido denuncias de que personas llegan a libar en los terrenos baldíos aledaños al exaeropuerto. De hecho, este fin de semana construyeron una zanja para que los vehículos no puedan ingresar.

Anunció que los dueños de los terrenos serán notificados para que limpien sus terrenos y realicen el respectivo cerramiento. Sin embargo, aseguró que no han recibido ninguna denuncia sobre las carreras clandestinas. “Cuando han habido carreras es porque han sido con los permisos”, señaló.