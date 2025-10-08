Inversión local revive el antiguo Concorde con canchas de pickleball

Los predios del antiguo Hotel Concorde inicia su reactivación y ahora tendrá el nombre de Concorde Pickleball Club, que está en proceso de construcción.

María Adriana Cañizares, inversionista, informó que trabajan en la primera fase con seis canchas de pickleball, para que las personas puedan practicar este deporte. El lugar contará con parqueaderos, bar y local de comida para que las personas puedan disfrutar en familia.

Infraestructura y servicios

Cañizares informó que la inversión que han realizado hasta ahora bordea entre 50 mil y 60 mil dólares, destinada a las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento las canchas, zonas de servicio, limpieza de terreno y mejoras estructurales. “He sido partidaria de la inversión local. Aquí hay varios inversionistas de Portoviejo“, señaló.

La obra estará terminada este mes y aún están por definir la fecha de la inauguración. Cañizares anunció que a futuro prevén habilitar más canchas para que se convierta en un lugar de esparcimiento mucho más amplio.

En esta primera etapa se ha considerado un espacio del terreno. “Lo importante es que se abran las puertas y que las personas conozca que el Concorde se reactiva”, mencionó.

El Concorde fue hotel y sirvió de albergue

El Hotel Concorde, ubicado sobre la avenida 5 de Junio, fue un complejo emblemático desde la década de 1990, que contaba con piscinas, toboganes, bares, canchas de tenis y servicio de alojamiento para huéspedes. En ese hotel también se albergó temporalmente a familias damnificadas entre 2012 y 2018. Su estructura de hospedaje incluyó suites, restaurante y espacios de diversión ampliados que lo convirtieron en centro recreativo para la ciudad.

Cañizares recordó que las instalaciones, estuvieron varios años inutilizadas, por lo que actualmente se tomó la decisión de reactivar el lugar. “Este lugar es un ícono de Portoviejo, de tradición”, precisó Cañizares, quien realizó la invitación a todas las personas.

Comunidad, identidad y tradición

Para Cañizares, reactivar el Concorde no es solo recuperar canchas o infraestructura, sino rescatar una tradición, un ícono importante para Portoviejo. Ella enfatiza que al reactivarse el Concorde, el sector también se reactivará, pues el proyecto impulsa identidad local, participación ciudadana, inversión local y convivencia social.

Se busca que el público portovejense se involucre, asista, use los espacios, y sea parte del proceso de transformación, pues estos espacios han sido inutilizados. Ahora, se convertirá en un punto de encuentro entre amigos y familia.

Esta inversión se suma a otras que se han realizado a lo largo de la calle 5 de Junio y en la avenida Manabí, entre ellas, el Hotel Oro Verde.