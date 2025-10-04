COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Portoviejo
Sociedad

Festival de juegos tradicionales reúne a cientos de vecinos en la ciudadela Puerto Real

Niños, jóvenes y adultos participaron en competencias como trompos, ensacados y caña encebada, en una jornada que combinó tradición, convivencia y reactivación comunitaria.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vecinos de todas las edades compitieron con entusiasmo en la tradicional caña encebada durante el festival comunitario en Puerto Real.
Vecinos de todas las edades compitieron con entusiasmo en la tradicional caña encebada durante el festival comunitario en Puerto Real.
Vecinos de todas las edades compitieron con entusiasmo en la tradicional caña encebada durante el festival comunitario en Puerto Real.
Vecinos de todas las edades compitieron con entusiasmo en la tradicional caña encebada durante el festival comunitario en Puerto Real.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie... Ver más

[email protected]

La infancia volvió a sentirse en las calles de Portoviejo: risas, competencia sana y harina en el aire marcaron el primer festival comunitario de juegos tradicionales en la ciudadela Puerto Real.

Durante más de tres horas, vecinos de todas las edades compitieron en actividades populares que décadas atrás animaban las verbenas manabitas.

Tradición que une generaciones en Puerto Real

El evento fue impulsado por los consejos barriales La Dolorosa, San Eduardo y San Luis Gonzaga, que escogieron las canchas de Puerto Real como escenario para reavivar la convivencia comunitaria.

El presidente del consejo barrial La Dolorosa, José Vera, destacó el respaldo de varias autoridades. “Agradezco a los concejales Eraida Meza, Sara Fernández, Jorge Gutiérrez y Yandry Bazurto, así como a los jefes departamentales de Patrimonio, Higiene y Mantenimiento Vial. También a la Policía Nacional, que nos acompañó con su banda de músicos”, expresó.

Competencias y participación diversa

Los organizadores contabilizaron una amplia respuesta ciudadana, con niños, adolescentes y adultos compitiendo de forma amistosa en más de seis modalidades recreativas:

  • Cometas

  • Trompos

  • Bolichas

  • Ensacados

  • Juego del “30”

  • Caña encebada (la más ovacionada)

La gran ganadora de la jornada fue Suendy Peralta, quien logró escalar la resbalosa caña encebada y se llevó los aplausos de todo el público.

Tradiciones que generan economía

Vera explicó que esta iniciativa no solo busca rescatar las costumbres de la niñez manabita, sino también reactivar la economía local. Durante la actividad, vecinos aprovecharon para vender alimentos, bebidas y artículos artesanales, convirtiendo el encuentro en una pequeña feria espontánea.

El dirigente aseguró que esta será la primera de muchas ediciones, pues los barrios han demostrado que el entretenimiento comunitario no necesita tecnología para ser significativo, sino voluntad y organización. Lo que inició como una tarde de juegos terminó siendo una lección de identidad: las tradiciones todavía tienen fuerza cuando se viven en colectivo, y Puerto Real lo dejó claro trepando una caña encebada entre aplausos y orgullo barrial.

Los juegos tradicionales son actividades recreativas heredadas de generaciones pasadas que se practicaban en calles, patios y plazas, mucho antes de la llegada de los videojuegos y la tecnología digital. Se caracterizan por requerir pocos recursos, apelan a la destreza física o mental, y fomentan la convivencia entre niños y adultos. Más que simples competencias, estos juegos representan símbolos de identidad cultural y memoria colectiva, pues evocan la vida de barrio, el ingenio criollo y el valor del juego en comunidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO