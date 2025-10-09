Feriado: Incertidumbre en Viajes por Paro - El Diario
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Portoviejo
Sociedad

Feriado con dudas: pasajeros viajan con precaución ante bloqueos en la Sierra

El movimiento en la terminal de Portoviejo era normal este miércoles, pero empezaron a llegar pasajeros de Quito y Guayaquil.
El movimiento en la terminal terrestre de Portoviejo, ha sido normal este miércoles.
Carlos Sánchez

El paro en varias provincias de la Sierra genera incertidumbre en los viajeros, marcando el inicio del feriado con un movimiento moderado en la terminal terrestre.

Geremías Vinces, despachador de la cooperativa Reina del Camino, señaló que las expectativas para este feriado son inciertas debido al paro. “El usuario debe estar con una incertidumbre si viajar o no, porque el miedo a quedarse estancado les hace meditar mucho antes de tomar la decisión”, explicó.

A pesar de esto, todas las rutas hacia Quito, Esmeraldas, Ambato, Guayaquil y Santo Domingo operan con normalidad. Sin embargo, Vinces destacó que este miércoles, un día antes del feriado, no se observó una gran demanda de pasajeros en la terminal de Portoviejo, algo habitual en vísperas de feriados.

Empiezan a viajar de otras provincias

Jean Carlos Bravo, de la cooperativa Coactur, expresó su esperanza de que este feriado haya una mayor afluencia de pasajeros, como ocurre tradicionalmente. “Ahora que le han quitado el subsidio al diésel, esperamos recuperar un poco”, mencionó.

Aunque el movimiento en la terminal de Portoviejo era normal este 8 de octubre, Bravo indicó que en las terminales de Quito y Guayaquil los buses llegaban con su capacidad llena, reflejando una mayor actividad en esas ciudades. Recalcó que Coactur está cubriendo todas sus rutas y turnos con normalidad.

En las boleterías de varias cooperativas, la afluencia de pasajeros ha sido baja en esta semana.

Alexander Moreira, propietario de un local de comida en la terminal, señaló que las expectativas para los feriados han sido bajas en los últimos años. “Más bien nos han perjudicado porque no hay la afluencia de pasajeros hacia la terminal”, afirmó.

Según Moreira, la inseguridad es uno de los factores que desmotiva a las personas a viajar, y el paro en la Sierra agrava esta situación. Además, mencionó que la presencia de oficinas de cooperativas fuera de la terminal reduce el flujo de personas dentro de la terminal, afectando a los negocios locales. “Eso nos afecta a nosotros que trabajamos dentro de la terminal”, recalcó.

Manabitas viajan a la Sierra

A pesar de la incertidumbre, algunos destinos mantienen su atractivo para los manabitas. La cooperativa Baños, que opera hacia Baños de Agua Santa en Tungurahua, informó que los boletos para los turnos hasta el jueves ya estaban agotados. Este destino se consolida como el principal punto de interés para los viajeros de Portoviejo durante este feriado de cuatro días.

