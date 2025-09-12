Fe y devoción iluminan las calles de Portoviejo en honor a la Virgen de La Merced

Las calles de Portoviejo están siendo decoradas con luces, globos y gallardetes para acompañar la llegada de la Virgen de La Merced. Entre rezos, cánticos y devoción, los habitantes expresan su fe con decoraciones, altares y muestras de cariño que han marcado el inicio de estas fiestas religiosas.

En la calle J. Pío Montúfar, entre García Moreno y la avenida Manabí, los vecinos levantaron decoraciones con globos, pancartas y fotografías de la Virgen. El Rosario de Aurora recorrió el sector la madrugada del miércoles 10 de septiembre, y los moradores recibieron la imagen con alegría y fervor.

Fe que se multiplica en los barrios

En la calle 26 de Septiembre, Jimmy Ramos comenzó pintando las aceras con los colores blanco y celeste, símbolo de pureza y esperanza. Allí, junto con vecinos, levantaron un altar adornado con flores y la imagen de la Virgen. “Lo recibimos con mucho entusiasmo y mucha fe”, expresó Ramos, quien confiesa que siempre encomienda su vida y su salud a “Mechita”.

El fervor no solo se sintió en esta calle. También se extendió con gallardetes que flameaban en medio del frío de la madrugada, mientras los moradores esperaban el paso de la Virgen. El Rosario de Aurora llegó a esta calle la madrugada de este jueves y cada detalle fue preparado con la intención de mostrar respeto y devoción hacia la Virgen.

El Rosario de Aurora inicia a las 05h00 y recorrerá hasta el 23 de septiembre distintos barrios de la ciudad. Durante estos días, familias enteras se preparan para abrir sus puertas y recibir a la Virgen, reforzando los lazos de fe.

Este viernes 12 de septiembre el recorrido continuará hacia el sector San Vicente Ferrer. El sábado tendrá lugar la primera procesión vehicular, organizada por el movimiento Lazos de Amor Mariano, desde las 04h45, según el cronograma del Santuario Arquidiocesano La Merced.

Preparativos para la gran procesión

El 24 de septiembre será la procesión principal, después de la misa de las 19h00, que reunirá a miles de fieles en un recorrido cargado de emoción. Los preparativos ya se sienten en diversos sectores y también en el centro de la ciudad.

Carlos Vélez, comerciante del Centro Comercial Uno (CC1) y miembro del comité de gestión, indicó que están coordinando actividades para recibir la imagen de la Virgen en la calle Francisco Pacheco. “Se está planificando en conjunto con la administración del centro comercial. Fue una iniciativa del comité de gestión y varios compañeros comerciantes”, explicó.

Los comerciantes tienen previsto acompañar la visita con serenata y juegos pirotécnicos, detalles que aún están organizando. Así, la fe se convierte en el motor que impulsa a los portovejenses a unirse y mantener viva la tradición en honor a la Virgen de La Merced.