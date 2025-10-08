Esperan la inspección en gasolinera para empezar a abastecer de GLP a los taxistas

Las dos surtidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) instaladas en la estación de servicio del puente El Salto ya están listas para iniciar operaciones y abastecer a los taxistas. Solo falta una última inspección técnica por parte de personal del Ministerio de Hidrocarburos para que el servicio entre en funcionamiento en los próximos días.

Paúl Cedeño, presidente de la Asociación de Taxistas de Portoviejo, explicó que actualmente están a la espera de la visita de los técnicos de Hidrocarburos para verificar que todo cumpla con los estándares de seguridad exigidos. “El dueño del surtidor nos ha indicado que todo se ha hecho con las especificaciones técnicas que exige el Gobierno”, aseguró.

Esperan contar con el servicio este mes de octubre

El dirigente añadió que, una vez realizada la inspección, se espera que el abastecimiento de GLP pueda comenzar en un plazo máximo de ocho días. “Esperamos tener esa buena noticia para las fiestas del 18 de octubre, para que todos los taxistas podamos abastecernos de GLP aquí en Portoviejo”, manifestó.

Hasta ahora, los conductores de taxis deben viajar hasta Manta para abastecer sus vehículos, donde se encuentra la única gasolinera que presta este servicio en toda la provincia de Manabí. Con la habilitación del nuevo punto de venta en Portoviejo, será la segunda estación en el territorio manabita que ofrezca este suministro.

Cedeño destacó que el beneficio no será únicamente para los taxistas de la capital manabita, sino también para quienes operan en los cantones Santa Ana, 14 de Mayo, Olmedo y otras localidades cercanas. “Esto representa un ahorro importante de tiempo y dinero para todos los compañeros que actualmente deben desplazarse hasta Manta para abastecerse”, indicó el representante del gremio.

El 50 % de taxis usa GLP

En Portoviejo existen aproximadamente 2.000 unidades de taxis, de las cuales el 50 % cuenta con el sistema de GLP instalado. Sin embargo, se espera que la cifra aumente con la puesta en marcha de la nueva estación. Cedeño explicó que muchos conductores están a la espera del inicio del servicio para adaptar sus vehículos a este sistema. “Muchos socios han dicho que una vez que se abastezca GLP en Portoviejo empezarán a acceder a este sistema”, afirmó.

El dirigente explicó además que los vehículos que operan con el sistema de GLP también pueden funcionar con gasolina, aunque el costo actual del combustible convencional representa un gasto adicional considerable para los conductores. Por ello, el interés en cambiar a GLP ha crecido en los últimos meses.

Sistema de GLP debe estar homologado

La instalación del sistema de GLP en un vehículo requiere una inversión inicial que oscila entre 800 y 1.000 dólares. Este sistema debe ser instalado en talleres autorizados y el sistema debe ser homologado.

A pesar de este costo, los conductores lo consideran rentable debido al ahorro en el consumo de combustible. Cedeño agregó que los taxistas que continúan utilizando gasolina reciben la compensación económica ofrecida por el Gobierno Nacional. “Hay meses que se recibe un poco más, pero hay meses que se baja el valor, pero se está cumpliendo mes a mes”, detalló.