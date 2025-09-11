Exportaciones no petroleras del Ecuador alcanzan USD 14.583 millones entre enero y julio de 2025

Ecuador exportó USD 14.583 millones en productos no petroleros ni mineros entre enero y julio de 2025, un 22% más respecto al mismo período de 2024, según cifras de Fedexpor.

Crecimiento en valor y volumen de la exportaciones

El reporte de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y Expordata detalla que Ecuador envió al exterior 7.408 mil toneladas de bienes no petroleros, lo que significa un crecimiento del 10% en volumen frente al año anterior. Este comportamiento positivo se distribuye en tres sectores: agrícola-agroindustrial, acuícola-pesquero y manufacturero.

En términos generales, los resultados confirman el peso de la oferta tradicional ecuatoriana en el comercio exterior, con incrementos importantes en productos clave como cacao, banano y camarón, que sostienen la balanza comercial no petrolera.

Sector agrícola-agroindustrial: el motor de las exportaciones

El sector agrícola-agroindustrial reportó exportaciones por USD 6.959 millones, lo que representa un aumento del 30% respecto a 2024. Dentro de este segmento, el cacao y sus elaborados lideraron el desempeño con USD 2.636 millones, registrando un notable incremento del 74%.

El banano y plátano, productos tradicionales en la canasta exportadora ecuatoriana, sumaron USD 2.549 millones, con un crecimiento del 15%. Por su parte, las flores naturales aportaron USD 627 millones, un aumento del 4% en comparación con el período anterior.

Este resultado consolida al agro como pilar fundamental del comercio exterior, dado que concentra productos con alta demanda en mercados internacionales.

Sector acuícola-pesquero: camarón a la cabeza

El sector acuícola-pesquero generó USD 6.295 millones en exportaciones, lo que refleja un incremento del 16%. El principal rubro fue el camarón, que alcanzó USD 4.903 millones, con una variación positiva del 19% frente al año pasado.

Los enlatados de pescado registraron exportaciones por USD 1.076 millones, con un crecimiento del 16%, mientras que el atún y pescado fresco alcanzaron USD 207 millones, lo que representó una caída del 4%.

Este desempeño mantiene al camarón como el producto líder del sector no petrolero y uno de los más importantes en la generación de divisas para el país.

Sector manufacturero: diversificación con crecimiento desigual en Ecuador

El sector manufacturero exportó USD 1.328 millones, mostrando un aumento del 9%. Los rubros más destacados fueron la madera y manufacturas, con USD 369 millones y un crecimiento del 18%. Además de los químicos y fármacos, que sumaron USD 124 millones (+5%).

En contraste, los productos plásticos presentaron un descenso, al generar apenas USD 14 millones, lo que implicó una caída del 14%. Este comportamiento refleja tanto oportunidades de diversificación como desafíos para consolidar rubros industriales en la canasta exportadora.

Comercio exterior ecuatoriano

Las exportaciones no petroleras y no mineras representan un componente clave de la economía ecuatoriana, al constituir una fuente sostenida de divisas y empleo. El crecimiento del 22% en valor durante los primeros siete meses de 2025 evidencia la importancia de fortalecer la competitividad de los sectores agrícola, pesquero y manufacturero.

Los datos, proporcionados por Fedexpor con base en información del Banco Central del Ecuador, confirman que el país mantiene un desempeño positivo en el mercado internacional.