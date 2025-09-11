COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Negocios
Producción

Exportaciones no petroleras del Ecuador alcanzan USD 14.583 millones entre enero y julio de 2025

Las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador alcanzaron un crecimiento del 22% hasta julio de 2025, impulsadas por tres productos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Exportaciones no petroleras del Ecuador alcanzan USD 14.583 millones entre enero y julio de 2025
En el sector acuícola-pesquero, el principal rubro fue el camarón
Exportaciones no petroleras del Ecuador alcanzan USD 14.583 millones entre enero y julio de 2025
En el sector acuícola-pesquero, el principal rubro fue el camarón

Ligia Elena Mendoza Z.

Redacción ED.

Ligia Elena Mendoza Z.

Redacción ED.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la Universidad Laica Eloy Al... Ver más

[email protected]

Ecuador exportó USD 14.583 millones en productos no petroleros ni mineros entre enero y julio de 2025, un 22% más respecto al mismo período de 2024, según cifras de Fedexpor.

Crecimiento en valor y volumen de la exportaciones

El reporte de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y Expordata detalla que Ecuador envió al exterior 7.408 mil toneladas de bienes no petroleros, lo que significa un crecimiento del 10% en volumen frente al año anterior. Este comportamiento positivo se distribuye en tres sectores: agrícola-agroindustrial, acuícola-pesquero y manufacturero.

En términos generales, los resultados confirman el peso de la oferta tradicional ecuatoriana en el comercio exterior, con incrementos importantes en productos clave como cacao, banano y camarón, que sostienen la balanza comercial no petrolera.

Sector agrícola-agroindustrial: el motor de las exportaciones

El sector agrícola-agroindustrial reportó exportaciones por USD 6.959 millones, lo que representa un aumento del 30% respecto a 2024. Dentro de este segmento, el cacao y sus elaborados lideraron el desempeño con USD 2.636 millones, registrando un notable incremento del 74%.

El banano y plátano, productos tradicionales en la canasta exportadora ecuatoriana, sumaron USD 2.549 millones, con un crecimiento del 15%. Por su parte, las flores naturales aportaron USD 627 millones, un aumento del 4% en comparación con el período anterior.

Este resultado consolida al agro como pilar fundamental del comercio exterior, dado que concentra productos con alta demanda en mercados internacionales.

Sector acuícola-pesquero: camarón a la cabeza

El sector acuícola-pesquero generó USD 6.295 millones en exportaciones, lo que refleja un incremento del 16%. El principal rubro fue el camarón, que alcanzó USD 4.903 millones, con una variación positiva del 19% frente al año pasado.

Los enlatados de pescado registraron exportaciones por USD 1.076 millones, con un crecimiento del 16%, mientras que el atún y pescado fresco alcanzaron USD 207 millones, lo que representó una caída del 4%.

Este desempeño mantiene al camarón como el producto líder del sector no petrolero y uno de los más importantes en la generación de divisas para el país.

Sector manufacturero: diversificación con crecimiento desigual en Ecuador

El sector manufacturero exportó USD 1.328 millones, mostrando un aumento del 9%. Los rubros más destacados fueron la madera y manufacturas, con USD 369 millones y un crecimiento del 18%. Además de los químicos y fármacos, que sumaron USD 124 millones (+5%).

En contraste, los productos plásticos presentaron un descenso, al generar apenas USD 14 millones, lo que implicó una caída del 14%. Este comportamiento refleja tanto oportunidades de diversificación como desafíos para consolidar rubros industriales en la canasta exportadora.

Comercio exterior ecuatoriano

Las exportaciones no petroleras y no mineras representan un componente clave de la economía ecuatoriana, al constituir una fuente sostenida de divisas y empleo. El crecimiento del 22% en valor durante los primeros siete meses de 2025 evidencia la importancia de fortalecer la competitividad de los sectores agrícola, pesquero y manufacturero.

Los datos, proporcionados por Fedexpor con base en información del Banco Central del Ecuador, confirman que el país mantiene un desempeño positivo en el mercado internacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘La Flaca’ Guerrero descubrió “la ausencia” de seres queridos durante su lucha contra el cáncer

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘La Flaca’ Guerrero descubrió “la ausencia” de seres queridos durante su lucha contra el cáncer

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘La Flaca’ Guerrero descubrió “la ausencia” de seres queridos durante su lucha contra el cáncer

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO