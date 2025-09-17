El consumo e inversión en Ecuador elevaron el PIB 3,4% en el primer trimestre

La economía ecuatoriana creció 3,4% interanual en el primer trimestre de 2025. Frente al trimestre previo, el PIB aumenta 3,5%, según un documento del Banco Central de Ecuador.

El consumo de los hogares y la Formación Bruta de Capital Fijo encabezan la expansión. El informe detalla una recuperación amplia en bienes y servicios.

El consumo lidera los indicadores de Ecuador

El Gasto de Consumo Final de los Hogares sube 7,1% interanual. El BCE lo vincula a mayor capacidad de gasto y mejor confianza del consumidor. El consumo arrastra a varias industrias de alimentos. Destacan cacao y café, banano, carne, camarón, lácteos y panadería. La demanda final gana tracción.

También crecen textiles y prendas, químicos, comercio, transporte y almacenamiento, información y comunicación, y servicios personales y asociativos.

Evidencia que sustenta el consumo

Adicionalmente, las remesas aumentan 23,7% y el número de giros sube 13,9%. Las ventas de comercio al por menor crecen 10%. Los datos del primer trimestre evidencian que sube la demanda de productos básicos. Aumentan compras de combustibles, medicinas y ferretería, consistente con la mejora del gasto familiar.

Las importaciones de consumo no duradero avanzan 0,1% y las de combustibles suben 26%. El consumo explica la mayor tracción importadora. Por otro lado, trimestralmente, el gasto de hogares crece 3,1%. Ayudan procesamiento de camarón y cacao, lácteos, textiles, comercio y alojamiento.

La inversión y construcción repuntan

La FBKF crece 6,7% interanual. El BCE asocia el resultado a construcción, minerales no metálicos, metales comunes y maquinaria y equipo. Las importaciones de bienes de capital para la industria suben 49,7%. Para la agricultura aumentan 30,2%. El equipo de transporte crece 18,4%.

También, según el documento, las materias primas para la industria avanzan 14,2% y para la agricultura 6,6%. El patrón sugiere más inversión e insumos productivos. Así mismo, el sector construcción vuelve a terreno positivo y crece 1,5% interanual tras seis trimestres negativos. Cemento producido sube 4,6% y despachos 5,6%.

Así mismo, las ventas de minerales no metálicos aumentan 3,5%. La fabricación de metales comunes se expande 5,7%. Empleo en obras civiles sube 12,8%. La preparación de terreno crece 12,6%. Esto confirma reactivación del sector y mayor inversión privada en proyectos.

Por otra parte, trimestralmente, la FBKF aumenta 4,1%. Construcción aporta 9,1% y maquinaria y equipo 16,1%. Avanzan materias primas agrícolas 8,5% y equipo de transporte 4,0%.

Gasto público y sector externo

El Gasto de Consumo Final del Gobierno sube 0,4%. La compra de bienes y servicios aumenta USD 210 millones frente a 2024, según el documento. El BCE señala más contrataciones en seguridad y salud. Las remuneraciones crecen 3,9%.

Adicionalmente, según el informe, las exportaciones avanzan 2,7% interanual. Impulsan camarón elaborado (15,5%), banano (9,5%), pescado elaborado (6,1%), flores (7,6%) y refinados (61,3%).

Además, las importaciones totales suben 14,3%. Destacan maquinaria y equipo (37,5%) y refinados de petróleo (23,4%). Combustibles y lubricantes aumentan 26%. El informe también dice que el deflactor del PIB sube 4,8% interanual y el deflactor del consumo de hogares 4,4%, con alza trimestral moderada.

Así mismo, el BCE reporta que 13 de 20 industrias crecen. Lideran las empresas en agricultura (17,5%), pesca (12,1%), manufactura alimenticia (8,6%), finanzas (8,4%) y comercio (6,9%.