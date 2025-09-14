Crédito productivo en Ecuador crece 15,7 % en agosto de 2025, apoyando a agricultores y emprendedores

En agosto de 2025, el crédito productivo en Ecuador creció 15,7 % respecto al mismo mes de 2024, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. La medida beneficia a agricultores, emprendedores y pequeños productores, impulsando la inversión en maquinaria, innovación y acceso a mercados internacionales, con un fuerte respaldo de BanEcuador.

Mayor acceso al financiamiento

El crecimiento del crédito productivo refleja el dinamismo económico que percibe el país. Según la ministra Sariha Moya, los productores están obteniendo financiamiento que les permite diversificar su producción y aumentar su competitividad. La confianza en la gestión económica ha motivado a la banca privada a incrementar la entrega de recursos hacia actividades productivas.

De enero a agosto de 2025, BanEcuador otorgó créditos por USD 416 millones, un 33 % más que en 2024, cuando la colocación alcanzó USD 313 millones. Este incremento también se observa en el número de operaciones, que pasó de 54.228 a 83.559, es decir, un 54 % más.

Foco en el sector agrícola

El sector agrícola es uno de los más beneficiados, registrando un crecimiento récord del 17,5 % en su actividad económica. La financiación permite a los productores adquirir maquinaria moderna, insumos agrícolas y tecnologías innovadoras.

Las importaciones de bienes de capital para la agricultura aumentaron 30 %, alcanzando USD 117 millones entre enero y julio de 2025. Esto evidencia un interés creciente en fortalecer la infraestructura productiva y mejorar la capacidad de exportación de los cultivos.

Impulso a pequeños y medianos productores

El Gobierno Nacional ha priorizado el apoyo a pequeños y medianos productores, especialmente agricultores. Según cifras oficiales, el crédito permite cubrir necesidades de inversión, innovación y expansión de mercados.

BanEcuador se consolida como un actor clave en la política financiera del Estado, otorgando recursos estratégicos para el crecimiento económico. La combinación de crédito accesible y confianza en la gestión económica ha generado un ambiente favorable para la actividad productiva.

Perspectivas y resultados

El dinamismo del crédito productivo genera expectativas positivas para el cierre de 2025. Se espera que la inversión continúe creciendo y que más sectores aprovechen el acceso a financiamiento. El fortalecimiento del crédito tiene un impacto directo en la creación de empleo, modernización del sector agrícola y competitividad en mercados internacionales.

La política financiera aplicada por el Gobierno muestra que el direccionamiento de recursos a la producción fomenta un ciclo económico sostenible, apoyando tanto a grandes empresarios como a pequeños emprendedores, con un énfasis en el desarrollo agrícola y la innovación tecnológica.