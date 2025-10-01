Barron Trump supera en fortuna a Melania con solo 19 años gracias a las criptomonedas

Barron Trump, hijo menor de Donald y Melania Trump, ha logrado acumular una fortuna de 150 millones de dólares, superando el patrimonio de su madre gracias a las inversiones en criptomoneda. Además del crecimiento de la empresa familiar World Liberty Financial, fundada en 2024 en Estados Unidos.

Un ascenso financiero inesperado

El menor del clan Trump se ha convertido en protagonista de titulares internacionales por su rápido ascenso en el mercado digital. Según datos de la revista Forbes, Barron multiplicó sus ingresos en cuestión de meses: solo en 2025 generó más de 80 millones de dólares mediante la compraventa de tokens criptográficos y otros activos digitales.

La plataforma World Liberty Financial (WLFI), cofundada por él, ha reportado ingresos que superan los 1.000 millones de dólares en su primer año de operaciones, consolidándose como un proyecto líder en el sector de las finanzas descentralizadas.

En paralelo a sus actividades empresariales, Barron continúa sus estudios en la Universidad de Nueva York, en el campus de Washington, donde combina su vida académica con la participación en consejos asesores vinculados a los negocios inmobiliarios de lujo.

La comparación con Melania y otros miembros del clan Trump

El hecho de que Barron supere la fortuna de su madre ha generado gran atención mediática. Melania Trump mantiene un patrimonio estimado en 20 millones de dólares, derivados de conferencias, publicaciones y una incursión en el mundo digital con el lanzamiento de su propio token criptográfico.

Mientras tanto, otros hijos del expresidente estadounidense también han visto crecer sus fortunas. Eric Trump pasó de tener 40 a 750 millones de dólares en apenas un año, gracias a contratos internacionales, algunos con sede en Qatar. Por su parte, Donald Trump Jr. suma más de 500 millones, e Ivanka Trump mantiene una cartera cercana a los 100 millones, complementada con los negocios de su esposo, Jared Kushner, que supera los 1.000 millones en activos inmobiliarios.

Donald Trump, el gran beneficiado

El propio presidente Donald Trump continúa liderando la fortuna familiar. Sus inversiones en criptomonedas le aportaron 2.000 millones de dólares en el último año, lo que elevó su patrimonio total a 7.300 millones y lo posicionó en el puesto 201 de la lista Forbes 400, tras subir 118 lugares.

En declaraciones públicas, Trump ha destacado la capacidad de su hijo para identificar oportunidades en mercados emergentes. “Lo escucho mucho más de lo que la gente piensa. Tiene ideas nuevas y claras”, expresó en una reciente entrevista.

El futuro de Barron en el sector digital

El éxito de Barron Trump marca un cambio generacional en la familia, tradicionalmente ligada a los bienes raíces y al mercado inmobiliario. Su incursión en el mundo de las finanzas digitales lo proyecta como una figura clave dentro del sector, en un contexto donde el segundo mandato presidencial de su padre ha favorecido la expansión patrimonial de la familia.

Analistas internacionales consideran que el caso de Barron simboliza la apuesta de la nueva generación de herederos por los activos digitales. Se trata de un campo que sigue en crecimiento y que podría redefinir el modelo de negocios del clan Trump en los próximos años.

Una familia marcada por las cifras

El balance general muestra a la familia Trump como una de las más enriquecidas de 2025. En conjunto, sus patrimonios crecieron en más de 3.400 millones de dólares en el último año, con especial protagonismo de la rama digital.

Barron Trump, con apenas 19 años, ha roto las expectativas y se ha consolidado como el hijo con mayor proyección empresarial del clan.