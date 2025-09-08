COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Volker Türk critica en Ginebra medidas del Gobierno de Ecuador contra la Corte Constitucional

La ONU instó al Estado ecuatoriano a garantizar los principios democráticos. También a respetar las instituciones y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía en medio de la tensión política.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Volker Türk critica en Ginebra medidas del Gobierno de Ecuador contra la Corte Constitucional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: X @volker_turk.
Volker Türk critica en Ginebra medidas del Gobierno de Ecuador contra la Corte Constitucional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: X @volker_turk.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de “inaceptables” las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional en Ecuador.

Durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Türk criticó de manera directa las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo en el país.

Críticas por marcha contra la Corte Constitucional

El funcionario recordó los ataques del Ejecutivo contra la independencia de la Corte Constitucional. Esto ocurrió luego de que el presidente Daniel Noboa encabezara en agosto pasado una marcha contra el organismo.

El mandatario responsabilizó a la Corte Constitucional de frenar acciones de seguridad nacional. Afirmó que la Corte limitó los estados de excepción decretados en 2024. Esto afectó el enfrentamiento a la violencia del crimen organizado.

Riesgos en nuevas leyes de seguridad e inteligencia

Volker Türk advirtió sobre los riesgos de nuevas normativas legales que reducen la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Además, amplían poderes estatales en inteligencia.

Uno de los focos de preocupación es la Ley Orgánica de Inteligencia. Dicha ley permite acceder a información privada sin orden judicial, pese a un pronunciamiento previo de la Corte.

El alto comisionado de la ONU advirtió que esta normativa podría vulnerar derechos a la privacidad. Asimismo, podría usarse incluso con fines políticos en contra de opositores.

Respecto al espacio cívico, Volker Türk señaló la Ley de Transparencia Social (Ley de Fundaciones), propuesta por el Gobierno para controlar fondos. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que debilita la confianza pública en su labor.

Diversas organizaciones sociales alertan que la normativa restringe el acceso a financiamiento privado y cooperación internacional, lo que afecta la independencia de la sociedad civil.

Llamado de la ONU a Ecuador

La ONU instó al Estado ecuatoriano a garantizar los principios democráticos. También a respetar las instituciones y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía en medio de la tensión política.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Netanyahu ordena evacuar Ciudad de Gaza mientras la ofensiva israelí se intensifica

Ataque armado en velorio de Babahoyo deja dos mujeres muertas y dos heridos graves

El INAMHI advierte de niveles de radiación solar “extremadamente altos” para este martes 9 de septiembre

Luka Modric lidera la clasificación de Croacia con triunfo categórico

Venezuela rechaza acusaciones de narcotráfico de EE.UU. y denuncia “agresión militar”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Netanyahu ordena evacuar Ciudad de Gaza mientras la ofensiva israelí se intensifica

Ataque armado en velorio de Babahoyo deja dos mujeres muertas y dos heridos graves

El INAMHI advierte de niveles de radiación solar “extremadamente altos” para este martes 9 de septiembre

Luka Modric lidera la clasificación de Croacia con triunfo categórico

Venezuela rechaza acusaciones de narcotráfico de EE.UU. y denuncia “agresión militar”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Netanyahu ordena evacuar Ciudad de Gaza mientras la ofensiva israelí se intensifica

Ataque armado en velorio de Babahoyo deja dos mujeres muertas y dos heridos graves

El INAMHI advierte de niveles de radiación solar “extremadamente altos” para este martes 9 de septiembre

Luka Modric lidera la clasificación de Croacia con triunfo categórico

Venezuela rechaza acusaciones de narcotráfico de EE.UU. y denuncia “agresión militar”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO