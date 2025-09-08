Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reafirmó este lunes, 8 de septiembre de 2025, la sentencia que obliga al presidente Donald Trump a pagar más de 83 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella denunciara públicamente un caso de supuesto abuso sexual.

La decisión, tomada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, mantiene la sanción impuesta por un jurado en 2024, tras un segundo juicio por difamación relacionado con las declaraciones del mandatario.

Origen del caso y primera sentencia contra Donald Trump

El caso se remonta a 2019, cuando Carroll, de 81 años, reveló por primera vez que sufrió una supuesta agresión sexual por parte de Trump en el probador de una tienda en Nueva York.

Un jurado determinó en un proceso civil separado que las acusaciones eran ciertas, ordenando a Trump pagar 5 millones de dólares por abusos sexuales y difamación en 2023. Esto marcó el inicio de un conflicto legal que se extendió a múltiples instancias judiciales.

Segundo juicio y monto de la multa

Tras las declaraciones continuas de Trump sobre Carroll, ella inició un segundo juicio por difamación. En enero de 2024, un jurado condenó a Trump a pagar 83,3 millones de dólares, desglosados en 65 millones en daños punitivos, 7,3 millones en compensatorios y 11 millones para una campaña de reparación de reputación.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito calificó esta cantidad como “justa y razonable”, según informó CBS News. Esto, tras revisar las apelaciones presentadas por el equipo legal de Trump.

Rechazo a la inmunidad presidencial de Trump

Los magistrados del tribunal de apelacionesrechazaron el argumento de inmunidad presidencial presentado por los abogados de Trump, quienes lo usaron para intentar frenar las acciones legales en su contra, tanto civiles como penales.

Esta decisión subraya que las acciones de Trump, realizadas mientras estaba en el cargo, no están protegidas bajo esta inmunidad en este caso específico. El presidente aún tiene la opción de llevar el caso al Tribunal Supremo para una revisión adicional.

Contexto legal y próximos pasos

El conflicto legal entre Trump y Carroll refleja un caso complejo que combina acusaciones de abuso sexual y difamación, con implicaciones significativas en el ámbito judicial estadounidense.

La posibilidad de una apelación al Tribunal Supremo podría extender el proceso más allá de 2025, dependiendo de las decisiones futuras. Este caso sigue siendo un punto de atención en los círculos legales y políticos del país.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la escritora?

En junio de 2019, tras la publicación de las acusaciones de la escritora en la revista New York, Trump emitió dos declaraciones a la prensa.

En la primera, afirmó: “Ella no es mi tipo” (refiriéndose a Carroll como no atractiva para él). Mientras que en la segunda, dijo: “No la conozco. Su libro debería venderse en la sección de ficción de las librerías”.