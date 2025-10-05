COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Asia

Tormenta de nieve deja a mil escaladores atrapados en el Monte Everest

Una tormenta de nieve extreme atrapó a 1.000 escaladores en el Monte Everest, generando una situación crítica en la montaña más alta.
3 minutos de lectura
Tormenta de nieve deja a mil escaladores atrapados en el Monte Everest
Autoridades de Nepal habían restringido el acceso al Everest días antes por riesgo climático,
Tormenta de nieve deja a mil escaladores atrapados en el Monte Everest
Autoridades de Nepal habían restringido el acceso al Everest días antes por riesgo climático,

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Una fuerte tormenta de nieve en el Monte Everest dejó a cerca de 1.000 escaladores atrapados en la ladera oriental de la montaña más alta del mundo. Las intensas nevadas colapsaron tiendas, bloquearon los caminos y generaron una situación crítica a más de 5.000 metros de altura.

Pese a que las autoridades de Nepal habían restringido el acceso al Everest días antes por riesgo climático, cientos de montañistas ya se encontraban en ascenso. Para estos escaladores, la tormenta los sorprendió con temperaturas bajo cero, ráfagas de viento y acumulaciones de nieve que imposibilitaron descender.

Muchos enfrentan cuadros de hipotermia, deshidratación y agotamiento. Varios campamentos intermedios quedaron destruidos, lo que obligó a algunos escaladores experimentados a buscar refugio improvisado entre las rocas o cuevas naturales.

Rescates a contrarreloj

Los equipos de rescate y voluntarios trabajan sin descanso para evacuar a los afectados, pero las condiciones del clima y la altitud extrema dificultan las operaciones. Según autoridades locales, algunos montañistas lograron ser trasladados en helicópteros hasta zonas más seguras, aunque la mayoría permanece aislada.

“Cada minuto cuenta. Las ráfagas de nieve y la falta de visibilidad hacen casi imposible las maniobras aéreas”, señaló un rescatista desde Katmandú.

Las autoridades de Nepal solicitaron el apoyo de organizaciones internacionales de montaña y unidades especializadas para reforzar las labores de auxilio, especialmente orientadas a apoyar a los escaladores en riesgo.

Un entorno letal

El Everest, con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, representa uno de los entornos más peligrosos del planeta. El frío extremo, la baja concentración de oxígeno y la inestabilidad del terreno convierten cada rescate en una operación de alto riesgo y elevado costo.

En esta ocasión, la tormenta afectó principalmente la ladera oriental, una de las rutas más utilizadas por escaladores profesionales internacionales durante la temporada de ascensos.

Nepal enfrenta lluvias e inundaciones

La emergencia en el Everest ocurre mientras Nepal enfrenta intensas lluvias que han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones en distintas regiones del país. Las autoridades reportan al menos 47 personas fallecidas y múltiples carreteras bloqueadas, lo que complica aún más el acceso a las zonas de rescate.

La combinación de nieve, aislamiento y cortes de comunicación mantiene en suspenso el destino de los escaladores atrapados. Sin esa conexión, los organismos de socorro continúan desplegados, aunque admiten que la prioridad es salvar vidas antes de que las condiciones empeoren en las próximas horas.

