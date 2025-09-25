COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Latinoamérica

Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia: así se sintió

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Venezuela este miércoles 24 de septiembre, afectando al menos 11 estados y generando evacuaciones preventivas en Caracas y otras ciudades.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia así se sintió
Fotos que expusieron en redes sociales mostraron la gravedad del movimiento sísmico.
Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia así se sintió
Fotos que expusieron en redes sociales mostraron la gravedad del movimiento sísmico.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]

Un sismo de 6,2 grados se registró este miércoles 24 de septiembre a las 18:21 horas en Mene Grande, estado Zulia, Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se sintió en varios estados venezolanos y en ciudades colombianas cercanas a la frontera.

Sismo en Zulia y afectación regional

El epicentro del temblor se ubicó a 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, a una profundidad de 7,8 kilómetros. La poca profundidad aumentó la percepción del sismo en comunidades cercanas.

El movimiento telúrico alcanzó a Caracas y a los estados de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa de Anzoátegui. En la capital, cientos de personas evacuaron edificios y permanecieron en espacios abiertos como medida de prevención.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha informado sobre daños materiales ni víctimas. Las autoridades locales mantienen operativos de verificación en las zonas más afectadas.

Repercusiones en Colombia

El temblor también se percibió en ciudades colombianas como Riohacha, Antioquia, Maicao, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

En Medellín, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que no se registraron novedades, aunque se realizan inspecciones preventivas con estaciones de bomberos y centros de emergencia.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que se activaron protocolos de verificación en municipios fronterizos y recordó a la ciudadanía mantener la calma ante posibles réplicas.

Contexto geológico y energético

El área de Mene Grande, en el estado Zulia, es una zona petrolera estratégica de Venezuela. El país posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, lo que incrementa la relevancia de monitorear eventuales daños en infraestructura.

El USGS descartó la posibilidad de tsunami tras el evento sísmico. Expertos en sismología mantienen la vigilancia en la región, considerada de alta actividad telúrica por su ubicación geográfica.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia: así se sintió

El Rey de España dice que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado” por la masacre en Gaza

Las ventas en Ecuador registran su nivel más alto de los últimos ocho años, según el Ministerio de Economía y Finanzas

El Fusarium preocupa al sector platanero tras detectarse en Santa Rosa

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia: así se sintió

El Rey de España dice que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado” por la masacre en Gaza

Las ventas en Ecuador registran su nivel más alto de los últimos ocho años, según el Ministerio de Economía y Finanzas

El Fusarium preocupa al sector platanero tras detectarse en Santa Rosa

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Rey de España dice que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado” por la masacre en Gaza

Las ventas en Ecuador registran su nivel más alto de los últimos ocho años, según el Ministerio de Economía y Finanzas

El Fusarium preocupa al sector platanero tras detectarse en Santa Rosa

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

Ecuador enfrentará un jueves 25 de septiembre con lluvias dispersas y nubosidad en varias regiones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO