Restos humanos hallados en maleta durante control rutinario en aeropuerto de Tampa

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos descubrieron restos humanos, entre ellos un cráneo envuelto en papel de aluminio, en el equipaje de un pasajero durante un control rutinario en el Aeropuerto Internacional de Tampa (Florida). El hallazgo, que tuvo lugar esta semana, ha desencadenado una investigación federal. Buscan determinar el origen de los restos y evaluar posibles responsabilidades penales o sanitarias. Esto se debe a que las autoridades consideran que podrían representar un riesgo para la salud pública.

El hallazgo y la inspección rutinaria en el aeropuerto

El incidente comenzó durante una inspección estándar del equipaje en la terminal internacional del aeropuerto. Los agentes detectaron productos no declarados, como tabaco, cigarros y plantas prohibidas, en la maleta de un viajero cuya identidad y nacionalidad no han sido reveladas.

Durante una revisión más profunda, el personal de Aduanas encontró una bolsa sellada y cubierta en papel de aluminio. Dentro de la bolsa se hallaron huesos humanos, incluyendo un cráneo parcialmente conservado. Al ser interrogado, el pasajero declaró que los restos eran utilizados con fines rituales. Sin embargo, no especificó más detalles sobre la práctica en cuestión ni su contexto cultural o religioso.

Riesgo sanitario y destrucción de los restos

Tras el hallazgo, los restos humanos fueron destruidos por orden de las autoridades. Alegaron que podían comprometer la bioseguridad del entorno aeroportuario. La Oficina de Aduanas confirmó que este tipo de objetos, cuando no cuentan con permisos sanitarios ni documentación de traslado, pueden suponer un riesgo biológico elevado. Sobre todo si proceden de zonas con enfermedades infecciosas endémicas o si no se han tratado adecuadamente.

El Departamento de Salud del Estado de Florida fue notificado, y especialistas en control de enfermedades colaboraron en la evaluación inicial del material encontrado. Aunque no se han revelado detalles sobre los restos —como su antigüedad o condiciones de conservación—, la medida de destrucción se tomó de forma preventiva.

Investigación en curso y hermetismo oficial

Por el momento, no se han presentado cargos penales contra el pasajero, ni se ha informado sobre su detención. Las autoridades han mantenido en reserva todos los datos relacionados con su identidad, destino final o país de origen.

El FBI y otras agencias federales colaboran con CBP. Buscan determinar la procedencia de los restos y si se violaron leyes internacionales relativas al transporte de material biológico o restos humanos. También se estudia si el caso está vinculado a prácticas culturales específicas o si existen antecedentes similares vinculados al pasajero.

Comunicado oficial del aeropuerto de Tampa

El Aeropuerto Internacional de Tampa publicó un breve comunicado reconociendo el hallazgo. Resaltaron la frecuencia creciente de incidentes de esta naturaleza en los puntos de control fronterizo. “Estos casos representan un desafío para los procedimientos de seguridad sanitaria, legal y aduanera“, indicó la autoridad aeroportuaria.

El comunicado subraya también la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la transparencia en los trámites migratorios y de transporte de restos humanos, especialmente en contextos de prácticas culturales o religiosas. “El cumplimiento estricto de las leyes es fundamental para prevenir riesgos para empleados, viajeros y la salud pública en general“, concluye el texto oficial.