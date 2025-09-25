Misterio en Bali: joven australiano muere en un hotel y su cuerpo llega a casa sin corazón

Byron Haddow, un turista australiano de 26 años, fue hallado sin vida en la piscina de un hotel en Bali, Indonesia, en mayo de 2025. Meses después, su familia ha denunciado que el cuerpo fue repatriado a Australia sin el corazón, lo que ha generado alarma, indignación y dudas sobre el manejo del caso por parte de las autoridades indonesias. El corazón fue enviado por separado en agosto, mientras se realizan pruebas de ADN para confirmar su autenticidad.

La repatriación sin corazón: una denuncia inquietante

Según informó la madre del joven, Chantal Haddow, en declaraciones a la cadena ABC News, la familia quedó devastada al enterarse de que el cadáver de su hijo no incluía el corazón. La revelación se produjo al recibir el informe de la autopsia y contrastar con lo entregado por las autoridades.

El abogado de la familia señaló que, para la devolución del órgano, se les solicitó un pago de 700 dólares australianos, hecho que consideraron inapropiado y carente de justificación. El corazón de Byron llegó a Australia dos meses después de su muerte, mientras el resto del cuerpo había llegado un mes antes.

Actualmente, se esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar si el corazón recibido corresponde efectivamente a Byron Haddow.

Las autoridades indonesias niegan tráfico de órganos

Frente a los cuestionamientos, el director del hospital Prof. Ngoerah de Bali, Made Darmajaya, aseguró en conferencia de prensa que no existió tráfico de órganos, y que la retención del corazón respondió a pruebas forenses adicionales solicitadas por la Policía local.

“El corazón fue retenido más tiempo porque requería más análisis. Lo enviaron a Australia una vez concluidos todos los exámenes”, afirmó Darmajaya, negando rotundamente cualquier irregularidad médica o penal.

Según las autoridades indonesias, se siguieron protocolos estándar de autopsia y la repatriación se realizó conforme a los procedimientos habituales.

Resultados de la autopsia y dudas de la familia

El informe forense emitido en Bali determinó que Byron tenía altos niveles de alcohol y un antidepresivo en su organismo al momento del fallecimiento. Además, presentaba hematomas en la frente, el párpado derecho y la rodilla derecha, aunque el reporte aclaró que las lesiones no fueron mortales.

Los expertos concluyeron que una combinación de sustancias pudo haber afectado su capacidad motora y aumentado el riesgo de accidente en la piscina. Sin embargo, la familia no acepta la versión oficial y ha expresado públicamente sus dudas sobre las verdaderas causas de la muerte.

Sospechas y falta de interrogatorios

La familia cuestiona que las personas que estaban con Byron Haddow en el hotel al momento del incidente no rindieron su testimonio a las autoridades indonesias previo a abandonar la isla. Esto ha alimentado las teorías sobre una posible negligencia en el manejo del caso o incluso la existencia de elementos aún no revelados.

A pesar de que el caso se encuentra cerrado desde el punto de vista forense, la presión pública y mediática en Australia continúa creciendo, en especial por la aparente falta de transparencia y coordinación internacional en el manejo del cuerpo.

El contexto turístico de Bali

Bali es el principal destino internacional para los turistas australianos. En 2024, más de 1,7 millones de ciudadanos australianos visitaron la isla, lo que representa más del 26 % del turismo extranjero total, según datos oficiales.

Este caso ha generado preocupación entre familias y autoridades australianas, quienes ahora piden una revisión más rigurosa de los protocolos de investigación y repatriación cuando ocurren muertes en el extranjero.