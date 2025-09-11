La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

La creadora de contenido Marian Izaguirre, de 23 años, fue localizada en estado crítico de salud en un hospital de Morelia. Esto ocurrió tras permanecer desaparecida varios días. La joven fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre. Su hallazgo ocurrió el 6 de septiembre en un hotel de la capital michoacana. La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene una investigación activa. Los indicios de violencia intrafamiliar son considerados como causa principal del abandono del hogar por parte de la influencer.

Marian Izaguirre fue hallada en estado crítico en un hotel de Morelia

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó esta semana que Marian Izaguirre se encuentra internada en el Hospital de la Mujer de Morelia, bajo vigilancia médica intensiva.

Según declaraciones oficiales, la joven habría salido de manera voluntaria de la ciudad de Uruapan, donde residía. Decidió refugiarse en un hotel de Morelia. Fue en ese lugar donde las autoridades la encontraron el pasado 6 de septiembre. Esto fue luego de varios días de búsqueda por parte de organismos de seguridad y familiares.

“Está en un estado muy delicado de salud. La estamos atendiendo en cuidados intensivos. Hay una investigación en curso”, precisó Ramírez Bedolla. La causa del deterioro de su salud no ha sido revelada oficialmente.

Alerta Alba y búsqueda iniciada por la Fiscalía

La influencer, cuyo nombre completo es Flor Marian Izaguirre, fue vista por última vez el 1 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas. En esa ocasión, salió a bordo de un vehículo Kia color rojo. Según reportes, su destino era la ciudad de Morelia.

Ante su ausencia prolongada y la falta de contacto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán activó una Alerta Alba el 2 de septiembre, destinada a localizar a mujeres desaparecidas mayores de edad en situación de riesgo.

El 4 de septiembre, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzano, declaró que Marian habría salido de su ciudad tras una discusión familiar. Según los primeros indicios, la joven habría tenido un conflicto fuerte con su madre, lo que pudo motivar su decisión de abandonar su entorno inmediato.

Redes sociales, mensajes preocupantes y última publicación

Con más de cuatro millones de seguidores en TikTok y 320.000 en Instagram, Marian Izaguirre es conocida en redes sociales. Ella comparte rutinas de ejercicio, bailes y momentos personales.

En su última publicación, compartida días antes de su desaparición, se le ve maquillada como payaso y llorando mientras canta la canción “¿Por qué te vas?”, interpretada por Jeanette. La publicación ha sido ampliamente comentada por sus seguidores. Ellos la han interpretado como un posible indicio de su estado emocional en ese momento.

Desde su hallazgo, las redes se han llenado de mensajes de apoyo y solidaridad. Miles de usuarios expresan preocupación y esperanza por su recuperación.

Investigación en curso por presunta violencia intrafamiliar

El gobernador de Michoacán confirmó que las líneas de investigación están enfocadas en un posible caso de violencia intrafamiliar. Esta situación habría motivado la salida voluntaria de la influencer de su domicilio.

“Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan”, indicó Ramírez Bedolla. La Fiscalía no ha revelado aún más detalles del caso ni ha mencionado a personas identificadas como presuntos responsables.

La joven permanece internada en la unidad de cuidados intensivos, y su estado de salud es grave pero estable, según personal médico. Las autoridades aseguraron que se brindará protección integral a la víctima y se garantizará un proceso investigativo transparente.

Llamado a la prevención de la violencia contra mujeres

Este caso ha generado nuevamente la atención pública sobre la violencia de género. Refleja los riesgos que enfrentan las mujeres jóvenes, incluso figuras públicas, en sus espacios más cercanos.

La Fiscalía de Michoacán reiteró su compromiso de investigar con perspectiva de género. Además, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de violencia intrafamiliar a través de los canales disponibles.