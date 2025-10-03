COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

Influencer y escalador Balin Miller fallece en El Capitan durante transmisión en vivo

Balin Miller, influencer y joven escalador de 23 años, murió al descender El Capitan en Yosemite mientras transmitía su aventura en vivo, conmocionando a la comunidad internacional.
Tragedia en Yosemite: Balin Miller muere al descender El Capitan
Gabriela Mantuano

Gabriela Mantuano

Durante una transmisión en vivo por TikTok, el alpinista y creador de contenidos Balin Miller, de 23 años, sufrió un accidente mortal mientras descendía El Capitan. Este es un icónico muro de granito de aproximadamente 900 metros en el Parque Nacional Yosemite, California, EE.UU.. Según reportes, Miller ya había alcanzado la cima. No obstante, al recuperar equipo atrapado en la roca, perdió la estabilidad y cayó, causando su fallecimiento.

Circunstancias del accidente

De acuerdo con declaraciones de su hermano Dylan Miller, Balin culminó la escalada con éxito. Sin embargo, la caída ocurrió durante la recuperación de bolsas y equipo. Testigos y seguidores reportaron que el accidente fue registrado en vivo, aumentando el impacto mediático del hecho.

La noticia generó una consternación global entre la comunidad de escaladores y seguidores de Miller. Estos reaccionaron en redes sociales compartiendo mensajes de condolencias y recuerdos de sus expediciones. Su cuenta de Instagram, con más de 4.500 seguidores, se llenó de homenajes. Ahí, muchos lo recordaron como “el chico de la tienda naranja” por su característico campamento durante la ascensión.

Su madre confirmó la tragedia mediante redes sociales, expresando: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto”.

Trayectoria de Balin Miller

Originario de Alaska, Balin comenzó a escalar desde temprana edad acompañado de su hermano y su padre. En 2025 alcanzó reconocimiento internacional al completar la ruta Slocak Direct en el Monte McKinley en 56 horas. Esta es uno de los ascensos solitarios más exigentes del mundo.

Además, realizó expediciones en Patagonia y en las Rocosas Canadienses, donde conquistó la vía de hielo Reality Bath. Su experiencia y habilidad lo convirtieron en una figura admirada dentro del alpinismo. Destacó tanto por su destreza como por su actitud ante la vida y el deporte.

El Capitan y los riesgos de la escalada extrema

El Capitan, con sus aproximadamente 900 metros de altura, es considerado uno de los muros de granito más desafiantes del mundo. Cada año, atrae a cientos de escaladores de distintas nacionalidades. Muchos enfrentan riesgos extremos debido a la dificultad técnica y las condiciones impredecibles de la montaña.

El accidente de Miller representa la tercera muerte relacionada con actividades de montaña en Yosemite durante el verano de 2025. Esto evidencia los peligros asociados a la escalada extrema. Especialmente cuando se combina con exposición mediática y transmisión en vivo, que puede generar distracciones o presión adicional.

Reacciones y debate sobre seguridad

La muerte de Balin Miller ha reabierto el debate sobre los riesgos del alpinismo extremo y la influencia de las redes sociales en la práctica de deportes de alto riesgo. Expertos en escalada destacan que la exposición en vivo puede aumentar la toma de decisiones impulsivas. También puede incentivar la necesidad de completar retos para la audiencia, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.

La comunidad internacional de escaladores rindió homenaje a Miller, destacando su pasión, compromiso y legado dentro del deporte. Dylan Miller, su hermano mayor, lo describió como su “mentor”. Él compartió la pasión por escalar y enseñanzas de vida que ahora quedan como recuerdo en la comunidad de alpinistas.

Conclusión

La trágica muerte de Balin Miller durante su transmisión en vivo en El Capitan subraya los riesgos del alpinismo extremo. Refuerza la necesidad de protocolos de seguridad y la reflexión sobre la influencia de la exposición mediática en deportes de alto riesgo. Su legado y expediciones seguirán siendo recordadas por la comunidad internacional.

