Halloween 2025: costos, celebraciones y tendencias en América Latina y Estados Unidos

Halloween 2025 se celebrará el viernes 31 de octubre, fecha en la que millones de personas en Estados Unidos y América Latina participarán en fiestas, desfiles y actividades comerciales.

Halloween, una tradición globalizada

Aunque Halloween es una festividad de origen anglosajón, particularmente arraigada en Estados Unidos, su expansión cultural la ha convertido en un evento de escala internacional. De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) -la más grande del mundo-, en 2024 los estadounidenses gastaron más de 12.200 millones de dólares. El dinero lo gastaron en decoraciones, disfraces, dulces y celebraciones.

La tendencia para 2025 se mantiene al alza: se estima que el gasto promedio por persona en EE. UU. ronde los 200 dólares, considerando fiestas privadas, entradas a discotecas temáticas y compra de accesorios. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami lideran en número de eventos masivos.

América Latina suma protagonismo

En América Latina, Halloween ha ganado espacio en las últimas dos décadas, especialmente en países como México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Aunque en muchos lugares se mezcla con celebraciones locales como el Día de los Difuntos, las fiestas nocturnas y concursos de disfraces son cada vez más comunes.

En Ecuador, la fecha coincide con el feriado de 2 de noviembre por el Día de los Difuntos. Aquello incrementa el turismo interno y la oferta de eventos. En ciudades como Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas, bares y discotecas preparan paquetes que oscilan entre 20 y 60 dólares por entrada. Mientras que los disfraces completos en tiendas especializadas pueden superar los 80 dólares.

Costos de las celebraciones

Los precios de Halloween 2025 varían según región:

Estados Unidos : entradas a fiestas temáticas de gran escala cuestan entre 50 y 200 dólares , mientras que parques de atracciones como Universal Studios elevan sus paquetes por encima de 300 dólares .

: entradas a fiestas temáticas de gran escala cuestan entre , mientras que parques de atracciones como Universal Studios elevan sus paquetes por encima de . América Latina : en ciudades como Ciudad de México, Lima o Bogotá , las entradas a discotecas temáticas promedian 25 dólares , y el alquiler de disfraces completos se ubica en 40 dólares .

: en ciudades como , las entradas a discotecas temáticas promedian , y el alquiler de disfraces completos se ubica en . Ecuador: fiestas privadas en hoteles o salones tienen un rango de 25 a 70 dólares por persona, con opciones premium en ciudades turísticas.

Un fenómeno cultural y comercial

El auge de Halloween en la región se explica por la influencia del cine, las plataformas digitales y las cadenas comerciales que han convertido la festividad en una oportunidad de consumo masivo. El sector del entretenimiento nocturno y el retail son los más beneficiados.

En Ecuador, cadenas de supermercados reportan campañas especiales con incrementos de hasta 30 % en ventas de dulces y productos alusivos durante la última semana de octubre.

Entre la tradición y la modernidad

A pesar del crecimiento de Halloween, en Ecuador la celebración convive con las tradiciones propias del Día de los Difuntos, caracterizadas por la elaboración de colada morada y guaguas de pan. Esta dualidad refleja un escenario cultural diverso: mientras la juventud urbana opta por fiestas y disfraces, las familias mantienen vivas las costumbres ancestrales.

El calendario marca que faltan 30 días para la llegada de Halloween, lo que ha activado campañas comerciales en grandes cadenas y pequeños negocios. La expectativa es que este año la participación en eventos alcance niveles récord en la región.

Halloween 2025 se perfila como una celebración de doble identidad en América Latina: un evento importado de gran alcance comercial y, al mismo tiempo, un espacio donde conviven las tradiciones locales. En Ecuador, los costos son menores en comparación con Estados Unidos, pero la fiesta gana terreno en bares, discotecas y espacios comunitarios (21).