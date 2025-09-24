El fármaco lenacapavir para prevenir el VIH estará disponible a un precio reducido en países con alta incidencia

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se anunciaron dos acuerdos que permitirán la disponibilidad a bajo costo del lenacapavir. Este es un medicamento inyectable semestral altamente efectivo para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH. El nuevo precio será de 34 euros (40 dólares) por persona al año. Actualmente, el costo es de 24.000 euros (28.000 dólares) en Estados Unidos.

Lenacapavir, un medicamento clave para detener nuevas infecciones

El lenacapavir es un fármaco antirretroviral de acción prolongada, administrado mediante una inyección semestral. Según un ensayo publicado en The New England Journal of Medicine, su eficacia en la prevención del VIH alcanza entre el 96 % y el 100 %.

Los acuerdos fueron firmados entre Unitaid, la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud (CHAI), Wits RHI, y Dr. Reddy’s Laboratories. Una segunda alianza incluye la Fundación Bill y Melinda Gates y Hetero Labs.

Estas colaboraciones permitirán ofrecer el medicamento a países con alta carga de VIH a precios significativamente más bajos, con un enfoque en poblaciones vulnerables.

Reducción histórica de precios

El nuevo precio fijado para el tratamiento será de 40 dólares anuales. Se incluirá también una dosis oral inicial, cuyo costo no superará los 17 dólares.

Una investigación publicada en The Lancet HIV estimó que, con producción a gran escala, el precio del lenacapavir genérico podría caer aún más. Podría alcanzar incluso 25 dólares por persona al año. Esto lo haría accesible para países de bajos ingresos.

“Un precio de 40 dólares por persona al año es un gran avance que ayudará a liberar el potencial revolucionario de los medicamentos de acción prolongada contra el VIH”, afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA.

ONUSIDA pide más transparencia a Gilead

Pese a este avance, ONUSIDA ha instado a Gilead Sciences, desarrollador original del lenacapavir, a reducir el precio de su versión comercial y ampliar la licencia para genéricos. Esto debe aplicarse a todos los países de ingresos bajos y medios.

La agencia de la ONU también ha pedido a la farmacéutica ser transparente con los costos de producción. Además, debe facilitar un acceso más amplio al tratamiento.

ONUSIDA estima que 1,3 millones de personas contrajeron el VIH en 2024, muy por encima de la meta de 370.000 nuevas infecciones para 2025. La organización considera que el acceso masivo al lenacapavir puede ser decisivo para erradicar el sida como amenaza para la salud pública antes de 2030.

Poblaciones clave en la estrategia global

Se proyecta que, si 20 millones de personas con alto riesgo de infección acceden a este medicamento, se podrían prevenir millones de nuevos casos de VIH en los próximos años. Esto incluye hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas que usan drogas inyectables, mujeres jóvenes y adolescentes en África subsahariana.

Este avance se considera un paso crucial en el camino hacia el acceso equitativo a la salud, en particular para comunidades marginadas. Esto es debido al alto costo de tratamientos innovadores.