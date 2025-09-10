COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Migrantes

Ecuatorianos en Estados Unidos: Conozca cuáles son las plataformas que te pagan por enseñar desde tu casa

Descubre cómo la tutoría en línea puede convertirse en tu fuente principal de ingresos si eres migrante. Con plataformas como Wyzant y Preply, puedes monetizar tus conocimientos desde casa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
A las ecuatorianas Priscilla y Melany, las puedes encontrar en la plataforma Preply, donde promueve clases dinámicas y personales en Estados Unidos.
A las ecuatorianas Priscilla y Melany, las puedes encontrar en la plataforma Preply, donde promueve clases dinámicas y personales en Estados Unidos.
A las ecuatorianas Priscilla y Melany, las puedes encontrar en la plataforma Preply, donde promueve clases dinámicas y personales en Estados Unidos.
A las ecuatorianas Priscilla y Melany, las puedes encontrar en la plataforma Preply, donde promueve clases dinámicas y personales en Estados Unidos.

Kike Perdomo

Redacción ED.

En Estados Unidos, muchos migrantes hispanos —incluidos ecuatorianos— están descubriendo que enseñar en línea puede convertirse en una fuente estable de ingresos. No necesitas carro, no necesitas hablar inglés perfecto y puedes hacerlo desde casa. ¿Una de las plataformas más conocidas? Wyzant.

¿Cómo funciona Wyzant y cómo puedes aprovecharla en Estados Unidos?

✅ PASO 1: Conoce qué es Wyzant

Wyzant es una plataforma digital donde puedes ofrecer tus servicios como tutor en más de 250 materias: matemáticas, música, computación, idiomas, lectura, etc. Tú eliges qué enseñar, a quién y cuánto cobrar.

✅ PASO 2: Regístrate gratis

Ve a wyzant.com y crea una cuenta como tutor. Debes indicar:

Las materias que puedes enseñar Tu experiencia y formación Una foto y breve biografía Tu tarifa por hora (tú decides)

✅ PASO 3: Activa tu perfil

Wyzant revisa tu perfil antes de aprobarte. Si cumples con lo necesario, puedes empezar a recibir solicitudes de estudiantes. Los estudiantes podrán ver tu perfil, tus reseñas y tus horarios disponibles.

✅ PASO 4: Imparte clases en línea

Puedes dar las clases por videollamada usando la propia plataforma de Wyzant o herramientas como Zoom. También puedes activar la opción de clases presenciales en tu ciudad, pero no es obligatorio.

✅ PASO 5: Cobros y comisiones

defines cuánto cobras por hora. Wyzant te paga el 75% del valor, y ellos se quedan con el 25%. Por ejemplo, si cobras $40/hora, tú recibes $30. Los pagos se hacen cada semana por transferencia directa. Si tú refieres a nuevos estudiantes, te pagan el 100% de tu tarifa por esas clases.

✅ PASO 6: ¿Cuánto puedo ganar?

Depende de tu experiencia, materias y tiempo disponible. Algunos tutores hispanos ganan entre $25 y $60 por hora. Si das varias clases a la semana, puede convertirse en tu ingreso principal.

Ecuatorianos conectados: 5 trabajos digitales que puedes hacer desde Estados Unidos para empresas en Ecuador

🧩 ¿Y si Wyzant no es para ti? Otras plataformas similares

Desde distintas ciudades de Estados Unidos, dos jóvenes ecuatorianas han encontrado en la plataforma Preply una forma de compartir su idioma y generar ingresos como tutoras de español. Priscilla, con experiencia en enseñanza, apuesta por clases personalizadas y dinámicas, centradas en los intereses de cada estudiante. Para ella, enseñar un idioma debe ser una experiencia agradable, no una tortura, y su enfoque busca romper con la rigidez tradicional de muchas metodologías.

Melany, por su parte, ofrece sesiones basadas en conversaciones cotidianas, comprensión cultural y práctica de pronunciación. Aunque no viene del mundo docente formal, su vocación nació ayudando a compañeros de estudio. Hoy, desde EE.UU., crea espacios seguros donde sus alumnos pierden el miedo a equivocarse. Ambas demuestran que ser migrante no impide enseñar ni conectar con otros desde lo que se sabe y se ama: el idioma y la cultura.

Además de Wyzant, hay otras opciones donde puedes dar clases online, muchas en español o pensadas para freelancers:

Preply: Especializada en clases de idiomas Classgap: Permite cobrar por PayPal Superprof: Flexibilidad total, muchas materias Outschool: Ideal para enseñar a niños (en inglés) Italki: Perfecta para enseñar español a extranjeros.

O sea, que si tienes conocimientos en cualquier materia, desde ciencias hasta anualidades, y vives en EE.UU., puedes monetizarlos dando clases desde casa. Wyzant y otras plataformas están al alcance de un clic. Es una forma inteligente de ganar dinero sin moverte… y con orgullo ecuatoriano. (04)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Museo Municipal de Guayaquil abrirá sala Shuar con objetos y memorias ancestrales

Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

Así logró Ecuador enviar un millón de rosas a China en tiempo récord

Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Museo Municipal de Guayaquil abrirá sala Shuar con objetos y memorias ancestrales

Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

Así logró Ecuador enviar un millón de rosas a China en tiempo récord

Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Museo Municipal de Guayaquil abrirá sala Shuar con objetos y memorias ancestrales

Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

Así logró Ecuador enviar un millón de rosas a China en tiempo récord

Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO