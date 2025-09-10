Ecuatorianos en Estados Unidos: Conozca cuáles son las plataformas que te pagan por enseñar desde tu casa

En Estados Unidos, muchos migrantes hispanos —incluidos ecuatorianos— están descubriendo que enseñar en línea puede convertirse en una fuente estable de ingresos. No necesitas carro, no necesitas hablar inglés perfecto y puedes hacerlo desde casa. ¿Una de las plataformas más conocidas? Wyzant.

¿Cómo funciona Wyzant y cómo puedes aprovecharla en Estados Unidos?

✅ PASO 1: Conoce qué es Wyzant

Wyzant es una plataforma digital donde puedes ofrecer tus servicios como tutor en más de 250 materias: matemáticas, música, computación, idiomas, lectura, etc. Tú eliges qué enseñar, a quién y cuánto cobrar.

✅ PASO 2: Regístrate gratis

Ve a wyzant.com y crea una cuenta como tutor. Debes indicar:

Las materias que puedes enseñar Tu experiencia y formación Una foto y breve biografía Tu tarifa por hora (tú decides)

✅ PASO 3: Activa tu perfil

Wyzant revisa tu perfil antes de aprobarte. Si cumples con lo necesario, puedes empezar a recibir solicitudes de estudiantes. Los estudiantes podrán ver tu perfil, tus reseñas y tus horarios disponibles.

✅ PASO 4: Imparte clases en línea

Puedes dar las clases por videollamada usando la propia plataforma de Wyzant o herramientas como Zoom. También puedes activar la opción de clases presenciales en tu ciudad, pero no es obligatorio.

✅ PASO 5: Cobros y comisiones

Tú defines cuánto cobras por hora. Wyzant te paga el 75% del valor, y ellos se quedan con el 25%. Por ejemplo, si cobras $40/hora, tú recibes $30. Los pagos se hacen cada semana por transferencia directa. Si tú refieres a nuevos estudiantes, te pagan el 100% de tu tarifa por esas clases.

✅ PASO 6: ¿Cuánto puedo ganar?

Depende de tu experiencia, materias y tiempo disponible. Algunos tutores hispanos ganan entre $25 y $60 por hora. Si das varias clases a la semana, puede convertirse en tu ingreso principal.

🧩 ¿Y si Wyzant no es para ti? Otras plataformas similares

Desde distintas ciudades de Estados Unidos, dos jóvenes ecuatorianas han encontrado en la plataforma Preply una forma de compartir su idioma y generar ingresos como tutoras de español. Priscilla, con experiencia en enseñanza, apuesta por clases personalizadas y dinámicas, centradas en los intereses de cada estudiante. Para ella, enseñar un idioma debe ser una experiencia agradable, no una tortura, y su enfoque busca romper con la rigidez tradicional de muchas metodologías.

Melany, por su parte, ofrece sesiones basadas en conversaciones cotidianas, comprensión cultural y práctica de pronunciación. Aunque no viene del mundo docente formal, su vocación nació ayudando a compañeros de estudio. Hoy, desde EE.UU., crea espacios seguros donde sus alumnos pierden el miedo a equivocarse. Ambas demuestran que ser migrante no impide enseñar ni conectar con otros desde lo que se sabe y se ama: el idioma y la cultura.

Además de Wyzant, hay otras opciones donde puedes dar clases online, muchas en español o pensadas para freelancers:

Preply: Especializada en clases de idiomas Classgap: Permite cobrar por PayPal Superprof: Flexibilidad total, muchas materias Outschool: Ideal para enseñar a niños (en inglés) Italki: Perfecta para enseñar español a extranjeros.

O sea, que si tienes conocimientos en cualquier materia, desde ciencias hasta anualidades, y vives en EE.UU., puedes monetizarlos dando clases desde casa. Wyzant y otras plataformas están al alcance de un clic. Es una forma inteligente de ganar dinero sin moverte… y con orgullo ecuatoriano. (04)