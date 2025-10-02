Australia intensifica la búsqueda de Gus, niño desaparecido hace seis días en el desierto

La Policía del Sur de Australia y el Ejército australiano buscan desde el sábado 27 de septiembre a Gus, un niño de cuatro años desaparecido en el desierto de Yunta, sur de Australia. Él desapareció mientras jugaba cerca de su vivienda. La operación, que cumple seis días, no ha dado resultados.

Refuerzo militar en la operación de búsqueda

Este jueves 2 de octubre, 48 militares de la Fuerza de Defensa Australiana se sumaron al operativo. Ellos se desplegaron en un área ubicada a 40 kilómetros al sur de Yunta, último lugar donde el menor fue visto. La decisión responde a la falta de nuevas pistas tras los intensos rastreos en la zona.

El menor fue descrito por las autoridades como caucásico, de cabello rubio, largo y rizado. Al momento de su desaparición vestía un sombrero gris, camiseta azul con la figura de un Minion amarillo, pantalones largos gris claro y botas. La Policía del Sur de Australia compartió estos detalles para que la población aporte información en caso de avistamientos.

El área de búsqueda, compuesta por terrenos áridos y de difícil acceso, ha representado un desafío logístico. Por ello, el uso de drones, helicópteros PolAir y vehículos todo terreno se ha convertido en un factor clave para ampliar el radio de rastreo.

Operativo con recursos especializados

En el terreno participan unidades caninas, el Grupo STAR, patrullas montadas y equipos de operaciones acuáticas, pese a la aridez de la región. Asimismo, un rastreador aborigen tradicional colabora en la localización de huellas o indicios que puedan conducir a la ubicación del niño.

A los efectivos policiales y militares se suman cadetes de policía, voluntarios locales y familiares de Gus, quienes recorren a pie amplios sectores bajo altas temperaturas. Según la policía, la comunidad ha mostrado una fuerte implicación en las tareas. Han aportado recursos logísticos, alimentos y alojamiento para los equipos de rescate.

Las autoridades han reiterado que, hasta ahora, no existen pruebas concluyentes que indiquen la dirección tomada por el menor tras desaparecer la tarde del sábado. El operativo se mantiene activo las 24 horas, coordinado desde un puesto de mando avanzado en Yunta.

Familia pide privacidad y mantiene la esperanza

El pasado 30 de septiembre, la familia de Gus difundió un comunicado. En él expresaron su conmoción y solicitaron respeto a la privacidad en medio de la cobertura mediática.

“Estamos devastados por la desaparición de nuestro querido Gus. Esto ha sido un shock para nuestra familia y amigos, y nos cuesta comprender lo sucedido”, señalaron en el escrito compartido por la policía.

“La ausencia de Gus se siente en todos nosotros. Lo extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. Mantenemos la esperanza de que sea encontrado sano y salvo”, añadieron.

La familia también agradeció el apoyo de la policía, de las organizaciones implicadas y de los vecinos que se han unido a la búsqueda. Reiteraron su confianza en que los esfuerzos conjuntos permitirán resolver el caso.

Contexto: antecedentes de desapariciones en zonas remotas

La región de Yunta, en el estado de Australia Meridional, es conocida por sus condiciones extremas. Las temperaturas son elevadas durante el día y descienden bruscamente por la noche. Este tipo de entornos ha dificultado históricamente los operativos de rescate en casos de desaparición.

En años anteriores se han registrado incidentes similares en áreas desérticas del país, donde el tiempo de reacción juega un papel determinante para el hallazgo con vida de personas extraviadas. Por ello, la incorporación del ejército busca ampliar las capacidades de búsqueda. Esto permitirá una mayor cobertura territorial y tecnológica.

Autoridades mantienen operativo abierto

Las autoridades australianas confirmaron que el caso seguirá tratándose como una desaparición de alto riesgo hasta que existan indicios claros de lo sucedido. Mientras tanto, se insta a cualquier persona con información sobre el menor a comunicarse con la línea de emergencia 131 444 de la Policía del Sur de Australia.

El operativo, que ahora involucra a cientos de personas, continuará los próximos días. Habrá patrullajes intensivos por aire y tierra en un esfuerzo por localizar al pequeño Gus. Su desaparición mantiene en vilo a todo el país.