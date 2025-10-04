Argentina declara a estas bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina ha incluido a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos en el registro público de entidades terroristas, pasando a ser consideradas organizaciones terroristas en territorio argentino. Esta medida busca frenar el avance del crimen organizado transnacional y fortalecer la seguridad regional.

“Hemos declarado a las organizaciones criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas en territorio argentino. En la Argentina no hay lugar para el terrorismo ni para estructuras criminales que pretendan alterar el orden, la paz y el imperio de la ley”, manifestaron a través de la cuenta oficial del Ministerio en la red social X.

Reacción del Gobierno de Ecuador

Antes incluso de que las autoridades argentinas lo anunciaran, el Ministerio del Interior de Ecuador informó sobre esta designación mediante la embajadora ecuatoriana en Argentina, Diana Salazar. La comunicación destacó la colaboración entre gobiernos aliados y organismos internacionales.

“El Ministerio del Interior ratifica su compromiso de trabajar articuladamente con gobiernos aliados y organismos internacionales para combatir de manera conjunta el crimen organizado transnacional, y fortalecer las acciones de seguridad y justicia en la región”, reza el comunicado emitido por Ecuador.

Un paso valiente y contundente

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, calificó la decisión como un “paso valiente y contundente“. Agradeció a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, por la medida. Este respaldo refleja la coordinación binacional para enfrentar el crimen organizado.

Este jueves, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la detención de Rolando Gómez Quinde. Se le considera el sucesor de ‘Fito’ al frente de la banda Los Choneros, en Medellín, Colombia. Las autoridades ofrecían hasta un millón de dólares por información que facilitara su captura, reafirmando la lucha contra el crimen transnacional.