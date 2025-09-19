Uleam invierte 300 mil dólares en un gimnasio para toda su comunidad universitaria

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) inaugurará este lunes un gimnasio integral para la comunidad universitaria. Este nuevo lugar se levanta sobre un área de 520 metros en la parte superior del antiguo edificio de parqueo.

Marcos Zambrano, rector del centro de estudios, manifestó que la apertura será el próximo lunes, transformando un espacio físico existente en un centro de 520 metros cuadrados con 82 máquinas especializadas. El gimnasio también contará con hidromasaje, sauna, salas de yoga, pilates y más, se informó. “Queremos que las personas estén cómodas y este gimnasio es para trabajar y ofrecerles salud preventiva”, acotó. Según indicadores de la universidad, se busca combatir enfermedades como hipertensión (51% en Manabí) y diabetes (23%, la más alta del país), ligadas a hábitos alimenticios y sedentarismo, se informó.

Acceso es gratuito para toda alumnos, empleados y docentes

El horario será exclusivo. El personal universitario lo hará de 5 a.m. a 8 a.m. y después de las 5 p.m. Mientras que toda la población estudiantil podrá usar las instalaciones el resto del día.

El gimnasio universitario cuenta también con un restaurante de productos frescos. Estos provienen desde las fincas universitarias. El fin es brindar alimentación nutritiva y saludable a quienes llegan a ejercitarse.

La inversión de este espacio deportivo alcanza los 300.000 dólares, incluidas todas las adecuaciones y la adquisición de equipos como máquinas para hacer ejercicios. Sobre los instructores, se informó que serán instructores especializados y se dará prioridad a los alumnos que siguen carreras como Educación Física, Fisioterapia. A ellos se les dará la oportunidad de empleo a medio tiempo para alumnos de carreras como Entrenamiento Deportivo y Fisioterapia, que incluso están vinculados al Instituto de Neurociencia.

La autoridad universitaria aseguró que esto crea un complejo integral: teoría, práctica, diagnóstico y terapia, como nuevos escenarios de aprendizaje. Esta nueva obra de la Uleam está alineada con la asignatura Salud y Estilo de Vida. Zambrano ve impacto en productividad y salud mental: “Una persona que hace ejercicio es más productiva e integrada”.

El proyecto del gimnasio se replicará en otras extensiones

El proyecto se replicará en las extensiones universitarias de Chone y El Carmen, ya que el fin es promover equidad en los cantones manabitas. “Debemos predicar con el ejemplo: mejor alimentación y deporte para que nuestros egresados multipliquen estos hábitos como líderes”, concluyó, el rector.

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) está impulsando un proceso de transformación integral que incluye la modernización de su infraestructura física y la adopción de tecnologías para la educación virtual, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y responder a las necesidades de sus estudiantes. Entre las obras en curso se destacan otras como la construcción del centro de convenciones y la reconstrucción de la Facultad de Ciencias de la Educación que sigue su planificación. Uno que ya fue inaugurado es el edificio del Instituto de Neurociencias.