Hace 3 meses
Manta
Sociedad

ULEAM celebra 40 años con un congreso sobre comunicación e inteligencia artificial

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) acogerá los días 8 y 9 de octubre el Primer Congreso Internacional de Comunicación y Transformación Digital, un evento que reunirá a 70 exponentes de Ecuador y países vecinos, además de ponentes magistrales de España, México y Argentina. Dirigido a estudiantes y profesionales, abordará temas como inteligencia artificial, desinformación y comunicación política.
La ULEAM alista el Primer Congreso Internacional de Comunicación y Transformación Digital, será el 8 y 9 de octubre del 2025.
Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) se prepara para ser el epicentro del debate académico con el Primer Congreso Internacional de Comunicación y Transformación Digital. El evento se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre y está enmarcado en la celebración de los 40 años de la institución. 

El congreso reunirá a 70 investigadores, docentes y profesionales de la comunicación de Ecuador, países vecinos y universidades nacionales, tanto públicas como privadas. Además contará con ponentes magistrales de España, México y Argentina.

Juan Pablo Trámpuz, director de la carrera de Comunicación de la ULEAM y miembro del comité organizador, destacó la relevancia del congreso, que abordará temas clave como inteligencia artificial, desinformación, periodismo, Big Data, comunicación política y nuevas tecnologías. “Es una oportunidad única para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en las tendencias que están transformando el ámbito de la comunicación”, afirmó.

Llegarán conferencistas de reconocida trayectoria

Por su parte, Jhonny Mendoza Bravo, director de la carrera de Comunicación, subrayó la calidad de los exponentes internacionales. Entre ellos el mexicano Carlos Merlo, consultor político que ha trabajado con figuras como Enrique Peña Nieto y Nayib Bukele. Otros expertos son Jon Sedano y Pablo Vidal Fernández, especializados en inteligencia artificial y marketing digital.

El congreso tendrá una capacidad para 200 participantes. Se desarrollará en el Centro de Eventos y Multimedia de la ULEAM, con una jornada inaugural colectiva y sesiones paralelas para las 48 ponencias. Estas serán presenciales y virtuales, y los trabajos presentados se publicarán en un libro bajo el sello de la Universidad Nacional de Loja y en una revista indexada de alto impacto.

Las ponencias magistrales, ofrecidas por los expertos internacionales, serán presenciales, lo que representa una oportunidad excepcional para los asistentes. Según Mendoza, “no todos los días tenemos eventos de esta categoría en Manta”.

Inscripción tiene un costo de 20 y 10 dólares

El evento está dirigido a estudiantes, profesionales de la comunicación y personas interesadas en la innovación y la transformación digital. La inscripción tiene un costo de 20 dólares para profesionales y 10 dólares para estudiantes de la ULEAM. Se puede realizar a través de la página web del congreso, accesible desde el sitio oficial de la universidad. Las actividades se desarrollarán de 9:00 a 17:00 en ambos días. El programa que incluye charlas magistrales, ponencias científicas y espacios para el intercambio académico.

Mendoza subrayó que para estudiantes de comunicación y periodistas, este congreso representa una plataforma para actualizarse sobre las tendencias globales y establecer redes con profesionales de alto nivel. La ULEAM invita a la comunidad a participar en este evento, que no solo celebra el aniversario de la institución, sino que también posiciona a Manta como un referente en la discusión sobre el futuro de la comunicación en la era digital.

