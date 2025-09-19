Techado de paso peatonal en Manta se desprende y genera quejas de usuarios

El techado del paso peatonal ubicado en el Malecón, frente al Parque Central de Manta se encuentra desprendido en varias secciones. Usuarios y transeúntes están preocupados, porque esta situación afecta el ornato en pleno centro de la ciudad. Peatones locales atribuyen los daños a la acción de recicladores informales, quienes, según denuncias, destruyen elementos de espacios públicos para recolectar materiales vendibles.

Wladimir Carreño, un transeúnte habitual del área, señaló que los desprendimientos se deben a la remoción intencional de láminas metálicas y otros componentes por parte de recolectores de residuos. “Estos recicladores llegan de noche y quitan lo que pueden para llevarlo a las plantas de acopio. Es un problema recurrente que deja estos espacios en mal estado y pone en riesgo a la gente que pasa por aquí todos los días”, explicó Carreño, quien recorre el paso peatonal en su trayecto diario al trabajo y mientras hace deporte.

Malecón es un espacio de uso diario y constante

El paso peatonal sobre la avenida Malecón lo usan cientos de personas al día, incluyendo estudiantes, deportistas y trabajadores. Los daños en el techado no solo afectan la funcionalidad, sino que también representan un peligro potencial por la caída de fragmentos. Carreño agregó que esta situación se repite en otros puntos de la ciudad, donde la falta de vigilancia permite que los materiales sean extraídos sin control.

Patricia Segovia, deportista y usuaria frecuente del espacio, hizo un llamado a las autoridades municipales y al centro de monitoreo de videovigilancia para que intervengan de inmediato. “Espero que el personal de las cámaras revise las grabaciones y sancione a los responsables. No puede ser que destruyan lo público por un poco de metal. Necesitamos más patrullaje para evitar esto”, manifestó Segovia, quien practica running por la zona y ha presenciado intentos de remoción en ocasiones previas.

Paradas de buses en Malecón también están destruidas

Un panorama similar se observa en las paradas de buses del Malecón de Manta. En la ubicada frente al Banco Bolivariano, varias hojas del techado están ausentes o sueltas, dejando a los pasajeros expuestos al sol y la lluvia. Usuarios consultados reportan que los daños se iniciaron hace meses y no han sido reparados, lo que complica el uso diario del transporte público. “Esperamos el bus y nos mojamos si llueve. Si es por los recicladores, hay que ponerle fin”, comentó un pasajero anónimo en el lugar.

Municipio aún no emite un comunicado

El Municipio de Manta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos incidentes hasta el cierre de esta edición. Fuentes municipales indicaron que el departamento de Obras Públicas evalúa los daños en pasos peatonales y paradas de buses como parte de un plan de mantenimiento programado para finales de 2025. Sin embargo, el deterioro de infraestructuras urbanas ha sido un tema recurrente.