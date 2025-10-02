Taller en Manta busca construir una política pública para mejorar servicios estatales

Con el objetivo de construir una política pública que fortalezca la calidad de los servicios estatales, el Ministerio de Trabajo, a través de la Subsecretaría de Calidad en los Servicios Públicos, llevó a cabo un taller de co-creación en Manta.

Este evento, impulsado por una iniciativa presidencial iniciada el 22 de agosto, reúne a diversos actores sociales, incluyendo sociedad civil, academia, sector privado y servidores públicos. El fin es diagnosticar necesidades y proponer soluciones que hagan al Estado más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

Luis Eduardo Zaldumbide López, subsecretario de Calidad en los Servicios Públicos, destacó la importancia de este proceso, que se extenderá hasta mayo de 2026. Los talleres buscan establecer estrategias para simplificar trámites, reducir la corrupción y mejorar la atención en áreas clave como salud, educación, aduanas y comercio. “Queremos un Estado más accesible, con procesos claros y plataformas digitales amigables que permitan a los ciudadanos realizar trámites a distancia, evitando duplicidad de requisitos y la presencia de tramitadores”, señaló Zaldumbide.

Taller continuará en otras ciudades

El taller, realizado en las instalaciones de una Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, contó con la participación activa de estudiantes, académicos, empresarios y ciudadanos de diferentes edades, géneros y sectores, incluyendo minorías. Durante la jornada se trabajó en mesas temáticas para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los servicios públicos, con un enfoque en la digitalización, la estandarización de procesos y la eliminación de barreras como la brecha digital.

Este evento en Manta es parte de un cronograma nacional que ya ha recorrido Quito y Guayaquil. Además continuará en provincias como Azuay y Chimborazo. Además, se realizarán evaluaciones digitales, conferencias y análisis comparados para enriquecer la propuesta con un enfoque de benchmarking. La participación de jóvenes ha sido destacada como elemento clave para garantizar la legitimidad de la política pública en construcción.

Problemas identificados

Entre los principales problemas identificados en talleres previos están la falta de armonización en los sistemas, la duplicidad de requisitos. También la necesidad de plataformas digitales más accesibles. La ciudadanía también demanda mayor eficiencia en sectores como salud, educación y seguridad, así como la erradicación de prácticas que perpetúan la burocracia. Con estas iniciativas, el Ministerio de Trabajo busca no solo escuchar a la población, sino también educarla sobre sus derechos y expectativas frente al Estado. Zaldumbide asegura que esto promueve un cambio cultural hacia servicios públicos más transparentes y efectivos.

La cooperación alemana GIZ respalda este proceso.