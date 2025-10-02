COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Taller en Manta busca construir una política pública para mejorar servicios estatales

En Manta, un taller de co-creación reúne a sociedad civil, academia, sector privado y servidores públicos para diseñar una política pública que mejore la calidad de los servicios estatales. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo y la cooperación alemana GIZ, el evento busca diagnosticar necesidades y proponer soluciones como la simplificación de trámites y la digitalización, con miras a un Estado más accesible y eficiente para mayo de 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Participantes del taller de co-creación para la política pública de la calidad de los servicios públicos.
Participantes del taller de co-creación para la política pública de la calidad de los servicios públicos.
Participantes del taller de co-creación para la política pública de la calidad de los servicios públicos.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

Con el objetivo de construir una política pública que fortalezca la calidad de los servicios estatales, el Ministerio de Trabajo, a través de la Subsecretaría de Calidad en los Servicios Públicos, llevó a cabo un taller de co-creación en Manta.

Este evento, impulsado por una iniciativa presidencial iniciada el 22 de agosto, reúne a diversos actores sociales, incluyendo sociedad civil, academia, sector privado y servidores públicos. El fin es diagnosticar necesidades y proponer soluciones que hagan al Estado más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

Luis Eduardo Zaldumbide López, subsecretario de Calidad en los Servicios Públicos, destacó la importancia de este proceso, que se extenderá hasta mayo de 2026. Los talleres buscan establecer estrategias para simplificar trámites, reducir la corrupción y mejorar la atención en áreas clave como salud, educación, aduanas y comercio. “Queremos un Estado más accesible, con procesos claros y plataformas digitales amigables que permitan a los ciudadanos realizar trámites a distancia, evitando duplicidad de requisitos y la presencia de tramitadores”, señaló Zaldumbide.

Taller continuará en otras ciudades

El taller, realizado en las instalaciones de una Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, contó con la participación activa de estudiantes, académicos, empresarios y ciudadanos de diferentes edades, géneros y sectores, incluyendo minorías. Durante la jornada se trabajó en mesas temáticas para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los servicios públicos, con un enfoque en la digitalización, la estandarización de procesos y la eliminación de barreras como la brecha digital.

Este evento en Manta es parte de un cronograma nacional que ya ha recorrido Quito y Guayaquil. Además continuará en provincias como Azuay y Chimborazo. Además, se realizarán evaluaciones digitales, conferencias y análisis comparados para enriquecer la propuesta con un enfoque de benchmarking. La participación de jóvenes ha sido destacada como elemento clave para garantizar la legitimidad de la política pública en construcción.

Problemas identificados

Entre los principales problemas identificados en talleres previos están la falta de armonización en los sistemas, la duplicidad de requisitos. También la necesidad de plataformas digitales más accesibles. La ciudadanía también demanda mayor eficiencia en sectores como salud, educación y seguridad, así como la erradicación de prácticas que perpetúan la burocracia. Con estas iniciativas, el Ministerio de Trabajo busca no solo escuchar a la población, sino también educarla sobre sus derechos y expectativas frente al Estado. Zaldumbide asegura que esto promueve un cambio cultural hacia servicios públicos más transparentes y efectivos.

La cooperación alemana GIZ respalda este proceso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Taller en Manta busca construir una política pública para mejorar servicios estatales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Taller en Manta busca construir una política pública para mejorar servicios estatales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Beccacece alerta sobre posibles bajas de Caicedo, Hincapié y Plata en la Fecha FIFA de octubre para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO