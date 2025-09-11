COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Sin comisión de eventos, Municipio aprueba feria al lado del Terminal Terrestre, pero concejales cuestionan beneficios económicos

La Feria Emprende 2025, junto a la explanada del terminal terrestre, avanza con permisos directos del Municipio de Manta, sin la Comisión de Espectáculos Públicos eliminada en 2023; concejales alertan por la falta de ingresos fiscales pese a cobros a comerciantes y la crisis económica local.
4 minutos de lectura
La feria será junto a la Terminal Terrestre desde el 15 de octubre al 5 de noviembre de 2025; maquinaria ya trabaja en la nivelación del terreno.
La feria será junto a la Terminal Terrestre desde el 15 de octubre al 5 de noviembre de 2025; maquinaria ya trabaja en la nivelación del terreno.
La feria será junto a la Terminal Terrestre desde el 15 de octubre al 5 de noviembre de 2025; maquinaria ya trabaja en la nivelación del terreno.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

La Feria Emprende 2025 se prepara para animar la explanada junto al terminal terrestre, en el antiguo sitio de la pista de motocross. Este evento, con énfasis en emprendimiento y comercio, operará del 15 de octubre al 5 de noviembre, coincidiendo con las tradicionales fiestas del comercio de octubre y noviembre. 

Organizado por Producciones Delgado, bajo la dirección de Washington Delgado, la feria espera atraer a más de 400 comerciantes en un área de 200 por 140 metros, equivalente a tres cuadras. 

Incluye stands de 3×3 metros, carruseles de tres empresas, eventos bailables con artistas como Kiko Móvil Copa de Oro y Los Terribles Diamantes de Valencia, y un domingo criollo con platos típicos gratuitos. 

Washington Delgado, organizador de eventos, será este año el organizador de la feria del comercio.

Municipio ya no tiene comisión de espectáculos públicos

Delgado informó que la inauguración está prevista para el 17 de octubre. Sin embargo, el eje de la discusión radica en la ausencia de la Comisión de Espectáculos Públicos en el Municipio de Manta, disuelta desde 2023. Esta entidad, que hasta 2022 aprobaba eventos masivos, fue eliminada, dejando la adjudicación directa a la administración municipal. 

Xavier Briones, de Control Territorial, explicó el proceso actual. “Los organizadores ingresan un trámite a la ventanilla municipal, que se despacha a la Dirección de Riesgos para generar el plan de contingencia”, detalló. 

El plan se presentó el 8 de agosto de 2025, y ya cuenta con certificaciones de higiene, movilidad, avalúos y riesgo, además de permisos de Bomberos de Manta, ambulancia y seguridad privada. 

Mesa de Seguridad ya aprobó la feria

Briones indicó que este trámite pasó por la Mesa de Seguridad y Aprobación de Eventos en la Junta Política, con instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, esta última recomendó cerrar la feria a las 10 de la noche por seguridad. 

Briones enfatizó que no hay ingresos adicionales al municipio más allá de tasas por uso de suelo, aseo y limpieza

El organizador, representado por Producciones Delgado, confirmó que es su primera vez al frente de esta feria. “Entregamos toda la documentación a la comisaría y participamos en la mesa de seguridad”, dijo. Destacó la colaboración municipal en material y maquinaria, y la contratación de un arquitecto para permisos de energía eléctrica y baños. 

Costos serán los mismos que el año pasado

Los costos para stands este año serán iguales a los del año pasado. Según Delgado, el 50% de locales ya está vendido. “Evitamos intermediarios para no encarecer; y los costos incluye seguridad, calles habilitadas y energía”, precisó. Los trabajos de limpieza y adecuación iniciaron la semana pasada.

Las concejales Estefanía Macías e Ingrid Bowen expresaron preocupación por la falta de beneficios fiscales. Macías recordó que en 2018, como concejal, la Feria del Comercio generó 121 mil dólares por subasta a las arcas municipales. “Solicité información financiera reciente y me indicaron que por concepto de feria no ha ingresado nada desde 2023”, relató. 

“Es ilógico no cobrar en plena crisis económica municipal. La ciudad merece un valor por el espacio; pasó la pandemia, es hora de reestructurar y volver a cobrar”, argumentó. 

Bowen coincidió: “Desde hace dos años, cero ingresos por la feria, pese a que a los comerciantes se les cobra por stands. La idea de dinamizar el comercio es válida, pero el municipio pierde”. 

Ambas concejales ven contradicción en cobrar a expositores mientras el ente público no percibe renta. 

La Feria del Comercio de Manta, tradición centenaria desde principios del siglo XX, se alinea con fiestas patronales como la Virgen de la Merced (24 de octubre) y fundación de cantonización (4 de noviembre). 

En ediciones pasadas, como 2018-2019, se adjudicaba por concurso público en sobre cerrado. La ausencia de la comisión simplifica trámites, pero concejales solicitan transparencia en ingresos para equilibrar cargas. 

