Rebose de aguas negras en Santa Martha: solucionado tras denuncias ciudadanas en Manta

La avenida que une la calle 12 del barrio Santa Martha con el barrio Los Jardines y la avenida La Cultura se convirtió en un foco de insalubridad. Allí se presentó un grave rebose de aguas negras. Las aguas servidas, cargadas de contaminantes, emanaban de un terreno utilizado desde hace meses como punto de acopio de escombros provenientes de obras municipales.

La pestilencia generada afectó directamente a los moradores, quienes reportaron olores nauseabundos y riesgos sanitarios para niños y adultos mayores. Yina Muñoz, moradora, indicó que al principio fue una filtración de agua potable en otro punto de la calle. Pero ahora este rebose de aguas negras es mucho más perjudicial.

Moradores denunciaron ante la EPAM el rebose

El problema, que se agravó por la acumulación de desechos sólidos en la red de alcantarillado, motivó múltiples denuncias ciudadanas a través de canales oficiales y redes sociales. Tras recibir los reportes, un equipo técnico de la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM) intervino la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Según un comunicado oficial de la entidad, se ejecutó un mantenimiento correctivo en la red terciaria, incluyendo las cajas de revisión del sistema de alcantarillado sanitario en la calle 12. La EPAM confirmó que el colapso se debió a los escombros vertidos ilegalmente en el sector. María González, del barrio Santa Martha, expresó alivio: “La pestilencia era insoportable, pero ver la respuesta rápida nos da esperanza.

Ofrecen limpieza integral en el sector

“La obstrucción fue total, pero gracias a la rápida respuesta y el uso de equipos especializados, logramos desazolver la red y restaurar el normal funcionamiento”, informó un portavoz de EPAM. El problema hidrosanitario reportado fue solucionado en su totalidad, evitando mayores riesgos de inundaciones o propagación de enfermedades. Para este jueves 11 y viernes 12 de septiembre se está programando la limpieza integral del sector, con la recolección de todos los escombros acumulados, en coordinación con el Municipio de Manta.

En lo que va de 2025, EPAM ha ejecutado más de 5.000 intervenciones en sistemas hidrosanitarios, incluyendo limpiezas y desazolves en barrios como Santa Martha. En este barrio también se reemplazaron las redes en febrero pasado.

El Plan Legado ha renovado redes en 90 barrios de Manta, beneficiando a miles de habitantes y reduciendo contaminación.